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防涵洞淹水民眾受困 淡水公所首創救生圈設計

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
為了避免涵洞淹水人車受困，區公所首創新設計，將涵洞兩旁都佈滿了連動救生圈，讓受困者可以抓取救生圈脫困。圖／紅樹林有線電視提供
為了避免涵洞淹水人車受困，區公所首創新設計，將涵洞兩旁都佈滿了連動救生圈，讓受困者可以抓取救生圈脫困。圖／紅樹林有線電視提供

位於新北市淡水竹圍地區，從台二線通往民權一街的住戶，每天進出都一定得開車或騎車經過捷運軌道底下，緊鄰樹梅坑溪的涵洞道路，不過由於這裡地勢較低，一旁就是樹梅坑溪，因此只要是強降雨，梅雨季或是颱風，遇上潮汐大潮，涵洞就會淹水，為了避免人車受困，區公所首創新設計，將涵洞兩旁都佈滿了連動救生圈，讓受困者可以抓取救生圈脫困。

淡水區長巫宗仁表示，過去除了將B2橋涵洞進行了三大改善工程，圍牆整補加高，增加容水量，另外還有加設逆止閥，而這次在公所同仁的發想之下，將涵洞內佈滿救生圈，只要水位升高，救生圈就會整排漂浮，讓無論是困在低窪涵洞的任何一處的受困者都可以隨手抓取救生圈，立即脫困。

對此民生里長也說，感謝公所對於進出居民的安全設想，這也希望可以成為全國有地下道的示範做為。公所同仁表示，過去涵洞也加設抽水機，加高了1.2公尺的圍牆，可增加200頓的容水量來排洪，而在涵洞內更增加了35個連動救生圈，不僅是在淹水時可以發揮功效，平常也是能夠做為車輛緩衝緩撞設備，希望可以在救命關鍵時刻，保障民眾通行安全。

淡水 淹水

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