新北表揚績優調解人員 分享透過調解打造「善的循環」

新北今上午辦理110年度績優調解團體與人員表揚會，由市長侯友宜親頒證書，表揚及感謝調解人員的辛苦付出。獲表揚的永和區調解委員會主席仇恒福表示，曾經處理過車禍糾紛，遭撞當事人因為肇事者未成年選擇不做刑事及民事提告，結果肇事者多年後主動準備20萬希望能賠償，遭撞當事家屬接過後全數捐出，打造「善的循環」。

侯友宜表示，新北在110年受理調解案共有1萬7937件，110年度調解成立案有1萬4279件，調解成立率接近80%，調解委員以專業與豐富社會經驗，情、理、法兼顧與圓融、通達方式積極為民眾排解紛爭，不僅為市民節省時間、金錢等支出，且維護公平正義與地方和諧秩序。

法制局說明，表揚會除頒發11個績優調解委員會獎、12個調解服務績效獎等23座團體獎牌外，另頒發52位服務年資滿十年之資深調解委員獎、103位績優獨任調解委員獎、6位績優協同調解人員獎及91位績優轉介調解人員獎，共計252座個人獎項。

另外，也表揚地方法院院長及主任檢察官等，勉勵在座受獎委員能持續提昇調解服務品質、增進疏解訟源功效，使社會更趨和諧美滿。其中各級績優調解委員會的第一名，包含第1級的板橋區、第2級的永和區、第3級的泰山區、第4級的貢寮區。

仇恒福指出，調解會就是進入司法程序前的一段路，若可順利經過調解，不僅可避免司法資源浪費，也可以節省民眾時間及金錢等支出。他分享，地方上的調解委員會差不多有八成多都是交通事故糾紛，而曾有個很令人印象深刻案件，當時還未成年的陳姓學生，在騎乘機車時不慎撞上黃姓路人，而在調解過程當中，黃姓路人體諒未成年少年，再加上少年家境不佳，所以對於刑事及民事都不提告。

陳姓學生在多年以後感念黃姓路人的寬容，在案發五年後特別準備20萬元，希望能找到黃姓路人做賠償，但當時黃姓路人已經因為其他原因離世，黃姓路人接過20萬元賠償後，也大方的全數捐助慈善團體，這陳姓學生的有心及黃姓家庭的善心，令人相當動容，畢竟很多調解案件講到錢及賠償，就會展現出人性的貪婪，但雙方如此有心及善心的態度，成功打造「善的循環」。