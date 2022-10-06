三芝美人腿產季到 品質好筍肉長清甜可口

北部茭白筍產季較晚，在中秋節過後，三芝區已經可以見到筍田中茭白筍成熟，今年雖受到氣候影響，茭白筍產量有少一些，不過品質卻是相當的好，剝開筍殼，白嫩嫩的筍肉露出，筍長還長，產季只到月底，喜愛茭白筍清甜口感的民眾，千萬不要錯過。

三芝有機農場馬文權說，中秋節過後，就是三芝區茭白筍的產季，現在來到三芝區已經可以見到筍田中茭白筍成熟，今年受到氣候影響，茭白筍的產量有少一些，不過品質卻是相當的好，此外今年生公花的比例也較少，雖然產量不是往年最多，但是比起去年算是產量有相當的復甦。

實際來到三芝有機農場的茭白筍田，現在進入早晚種大出的時節，不過產量卻不是歷年來最多，其原因不外乎因為種苗時，天氣太熱，許多的苗被熱死，來不及補植，因此量有較少，但是剝開筍殼，白嫩嫩的筍肉露出，筍長長，品質相當好。

三芝有機農場馬文權表示，去年茭白筍多開公花、不結筍，農損嚴重，今年採收期到，農友有筍可採，質量也不錯，產季預計會到10月底、11月初，歡迎喜愛茭白筍肉嫩、清甜的民眾現地採購，品嚐三芝白嫩美人腿的好滋味。