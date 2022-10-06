快訊

北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

三芝美人腿產季到 品質好筍肉長清甜可口

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區茭白筍的產季到了，今年雖受到氣候影響，茭白筍產量有少一些，不過品質卻是相當的好，喜愛茭白筍清甜口感的民眾，千萬不要錯過。圖／紅樹林有線電視提供
三芝區茭白筍的產季到了，今年雖受到氣候影響，茭白筍產量有少一些，不過品質卻是相當的好，喜愛茭白筍清甜口感的民眾，千萬不要錯過。圖／紅樹林有線電視提供

北部茭白筍產季較晚，在中秋節過後，三芝區已經可以見到筍田中茭白筍成熟，今年雖受到氣候影響，茭白筍產量有少一些，不過品質卻是相當的好，剝開筍殼，白嫩嫩的筍肉露出，筍長還長，產季只到月底，喜愛茭白筍清甜口感的民眾，千萬不要錯過。

三芝有機農場馬文權說，中秋節過後，就是三芝區茭白筍的產季，現在來到三芝區已經可以見到筍田中茭白筍成熟，今年受到氣候影響，茭白筍的產量有少一些，不過品質卻是相當的好，此外今年生公花的比例也較少，雖然產量不是往年最多，但是比起去年算是產量有相當的復甦。

實際來到三芝有機農場的茭白筍田，現在進入早晚種大出的時節，不過產量卻不是歷年來最多，其原因不外乎因為種苗時，天氣太熱，許多的苗被熱死，來不及補植，因此量有較少，但是剝開筍殼，白嫩嫩的筍肉露出，筍長長，品質相當好。

三芝有機農場馬文權表示，去年茭白筍多開公花、不結筍，農損嚴重，今年採收期到，農友有筍可採，質量也不錯，產季預計會到10月底、11月初，歡迎喜愛茭白筍肉嫩、清甜的民眾現地採購，品嚐三芝白嫩美人腿的好滋味。

延伸閱讀

三芝小路慢漫走三和慢活節 攝影比賽成績出爐

三芝托老中心開幕 長照一站式服務很貼心

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

淡水熱心交警因病離世 同事與地方人士淚別不捨

相關新聞

雙子星增設LED螢幕遭駁 都審會烙重話「拒害人命方案」

台北市都市審議委員會今針對雙子星開發案3D數位LED屏幕進行審議，原核定設置於C1棟南側，但開發單位再提案盼在東、北側增...

新北表揚績優調解人員 分享透過調解打造「善的循環」

新北今上午辦理110年度績優調解團體與人員表揚會，由市長侯友宜親頒證書，表揚及感謝調解人員的辛苦付出。獲表揚的永和區調解...

訪圓山坑道、晶華總統套房等 雙北逾百秘境免費參觀

第3屆「打開台北Open House Taipei」以「社交台北」為主題，於11月12至13日，開放雙北111處公私有秘...

北市公有停車場收費新制最快明年實施 陽明山花季將第一個適用

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，北市議會昨已三讀通過。北市交通局指...

新北體育預算僅6億「平均每人150元」 議員參選人喊不夠

新北人口是全台最多，隨著近年健身風潮興起，運動人口也大增。新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新...

科學精神做毒防 北市府發表「毒品危害防制工作手冊」

台北市政府今發表「台北市毒品危害防制工作手冊」，台北市長柯文哲表示，深知毒品危害身心嚴重性，毒品施用者不能純當犯人處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。