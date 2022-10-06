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石門百年梯田新意象 松鼠出沒增添趣味

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
在石砌的百年梯田旁，小松鼠出沒，就像是在護欄上奔跑一般，模樣相當可愛。圖／紅樹林有線電視提供
在石砌的百年梯田旁，小松鼠出沒，就像是在護欄上奔跑一般，模樣相當可愛。圖／紅樹林有線電視提供

石門區著名的景點嵩山社區百年梯田，周邊有尖山湖步道與青山瀑布等景點，日前里長向市議員陳偉杰反應，假日觀光人潮眾多，不論是開車、騎車或是健行都是絡繹不絕，因此也希望能夠在北19線道上增添新的意象，為這條路增添趣味性，近來由區公所製作的松鼠意象完工，在百年梯田旁出沒，既有趣又可愛。

市議員陳偉杰表示，很多鄉親都相當關心觀光的意象與特色，里長也很希望北19線道上，能夠增添特色意象來串聯景點，因此也建議公所要在北19上多增加一些亮點，近來松鼠意象完工，未來沿途還會有植生牆，為嵩山社區與周邊景點增添更多的串連性與趣味性。

山溪里長許阿煌說，在石砌的百年梯田旁，小松鼠出沒，就像是在護欄上奔跑一般，模樣相當可愛，雖然僅是路旁的一個小小巧思，不過未來也可望再沿線爭取更多更大的意象，讓遊客行經能夠拍照互動，每走一段路就可以發現意象、發現驚喜。

石門區長林俊宏指出，選擇小松鼠，是因為北19線上，真的有不少的松鼠出沒，而這四個松鼠意象還有故事性，像是四格漫畫，呈現松鼠在北19線上覓食，而後飽足的樣貌，區公所也希望透過出其不意的與真松鼠或是小松鼠意象的巧遇，能夠為遊客帶來更多的觀光趣味性，也讓嵩山社區的生態特色透過意象被更多遊客所瞭解。

石門 議員

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