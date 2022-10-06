訪圓山坑道、晶華總統套房等 雙北逾百秘境免費參觀

第3屆「打開台北Open House Taipei」以「社交台北」為主題，於11月12至13日，開放雙北111處公私有秘境空間供民眾免費參觀，體驗城市構成環境與美感。台北市長柯文哲今天出席活動啟動記者會，柯以去年開放的捷運行控中心為例，指那是國家機密地點，就像太空總署，「你一輩子沒看過，但看過之後，就會對每天200萬人次的台北捷運，有一些感動。」

2022「打開台北Open House Taipei」活動，11月12日至13日以限時48小時，串聯雙北逾百處風格建築空間，開放民眾參觀，希望透過如何形塑空間、空間如何連結視角切入，要發掘人們在城市中建構的空間領域，累積成豐富的日常景觀，開展社交的想像與可能性。

主辦單位表示，今年「打開台北 Open House Taipei」活動，預計開放的秘境空間，包含圓山坑道、晶華酒店總統套房、台北捷運北投機廠車輛維修廠、台北大數據中心、觀音山蓄水池、陽明山藍寶石泉等極具特色的城市秘境。

柯文哲表示，他認為一個城市要辦活動，就要每年辦、而且活動常態化，甚至每次辦完要寫檢討報告、訂定SOP，明年要辦時可以再來看一遍，「最爛最爛也是跟去年一樣」，因為每年都會改進，愈修改就會愈好。

柯也舉印度泰姬瑪哈陵為例，如果只是一個建築物，就沒有什麼，但如果有故事，就會變得不一樣，一個建築物要有生命就要賦予故事，透過這樣的活動，可以讓市民了解台北市建築物的故事。希望透過打開台北這樣的活動，讓台北成為國際、文明城市，還要優雅化。

北市文化局表示，「Open House」是全球性建築盛事，以限時打開城市中的建築空間，讓⺠眾透過導覽和體驗，深入認識城市與建築發展。柯文哲表示，去年被認為最有趣的五處地點，其中一處是捷運潛盾隧道，因工程進度完成今年已經沒有，還有北藝、北流、自來水博物館陽明山藍寶石泉等，今年則會開放讓民眾參觀。