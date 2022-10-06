雙子星增設LED螢幕遭駁 都審會烙重話「拒害人命方案」

台北市都市審議委員會今針對雙子星開發案3D數位LED屏幕進行審議，原核定設置於C1棟南側，但開發單位再提案盼在東、北側增設3D數位LED屏幕增加商業利益，多數委員認為會影響市民高架行車狀況，開發單位回覆「沒有法規線禁止」，讓委員說重話「不能通過傷害人命的方案」，現場氣氛一度緊張，最重委員會不同意此提案，建議另尋他法增加商業利益。

原先核定C1棟南側設置3D數位LED屏幕，規定LED外牆長度為31.5公尺、高度18公尺、總面積567平方公尺，為呼應國定古蹟台博館軸線端景，只能作為公益性藝術展示。開發單位今再提案，盼在C1東側及北側增設LED螢幕作為商業使用，並將原公益LED屏幕及增設的商業用屏幕高度增至20公尺。

開發單位說明，LED螢幕增高是為做女兒牆且整體畫面效果會更好，先前已做過交通模擬、進行市民大道設置LED廣告螢幕效果調查，經多次討論後認為不會影響交通安全；增設的LED螢幕也可配合市府及特殊節慶作公益靜態廣告使用。

陳情人中正區黎明里王小姐指出，該LED螢幕的反光恐造成交通易有車禍且廣告效益不高，雙子星未來是台北國門，盼開發單位不要做沒必要的廣告，「人命比較重要」，可學習台北101做牆面廣告而非3D數位LED螢幕，另該LED螢幕鄰近古蹟，堅決反對做商業性廣告，認為只能做公益性宣傳。

多數委員也認為，開發單位希望增設的3D數位LED螢幕會影響市民高架行車狀況，用路人一上高架就會被動態屏幕吸引，根本不可能專心開車，就算對廣告興趣也不可能停下來多看幾眼，沒有必要將屏幕變大變高，也認為妥適性不夠。

但開發單位仍堅持增設3D數位螢幕的必要性，表示「但台灣相關法規沒有這部分的限制」，在這個前提下，設置3D數位LED螢幕可在台北車站打造一個地標，也將依照市府規定在特定時段、畫面切割、播放時間及亮度做調整，盡量降低交通影響。

雙方都堅持自己的看法，現場氣氛一度緊張，委員甚至說重話指出，開發單位講出「台灣目前沒有法規可限制」，但增設的LED螢幕完全只著重商業利益考量，雙子星財務開發確實很重要，「但委員會不能通過一個傷害人命的方案」，該區段平時車禍數就很多，新增後哪怕只增加1件車禍案件，市府及委員會都要負責。