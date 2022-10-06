北市公有停車場收費新制最快明年實施 陽明山花季將第一個適用

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，北市議會昨已三讀通過。北市交通局指出，本月就會送行政院備查，最快明年初即可公告實施。由於明年年貨大街時間比較早，來不及施行，預計最先適用新累進停車費率的活動是明年2月的陽明山花季。

台北市公有停車場收費費率自治條例的收費新制，僅限特殊活動期間的公有停車場，級距從原先10元至60元的6個級距，再新增80、100、120及150元等4種級距，當每小時60元仍滿場時將採累進費率。

交通局列舉適用的停車場及活動，包括府前廣場、松壽廣場、信義廣場、忠信及信義國小地下停車場，當信義計畫區舉辦資訊月、百貨周年慶等活動時，假日時段適用新累進費率。

另外適用的停車場，還有南港世貿公園地下停車場、南港展覽館的展覽活動，以及陽明山立體停車場、陽明山第二停車場在陽明山花季、海芋季、繡球花季時期。

其他還有大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園地下停車場、洛陽立體、市民大道塔城段地下停車場，舉辦大稻埕年貨大街、大稻埕情人節活動；以及鄰近松菸的松山高中地下停車場、西門町的峨嵋立體停車場。

交通局停管處長李昆振指出，三讀通過後最快明年施行，因非常態費率而是特殊時段費率，僅針對只有60元以上特殊時段、特定時間停車場，一般常態費率不受影響，等市議會發文給市政府後將依法定程序，送行政院備查，最快明年初實施，但明年年貨大街來不及施行，預估陽明山花季第一個適用。

另外，北市交通局表示，最高收費亦不超過周邊民營停車場，鼓勵民眾多加使用大眾運輸前往活動區域，而常態性停車費率、月票費率均不受影響，請民眾無需擔心。