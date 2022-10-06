新北體育預算僅6億「平均每人150元」 議員參選人喊不夠

新北人口是全台最多，隨著近年健身風潮興起，運動人口也大增。新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新北體育運動經費是六都最少，平均每人僅150元「兩個便當就沒了」。體育處則說，社會體育與學校體育有其不可分割性，像教育部下設體育署也是同樣定位，有助於體育人才的整體規畫。

廖裕德指出，新北市有近四百萬人口，大大小小的運動比賽中名列前茅，卻是全台六都唯一沒有體育局的直轄市，去年新北體育處編列9億的預算，但今年預算編列只剩下6億，足足少了三分之一，預算金額名列六都最後一名，「如果以人口數平均換算，每人享有體育運動經費，僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了」。

廖裕德認為，體育處編制在教育局之下，不論經費或人員員額就嚴重不足，以目前如此有限的預算編列，要如何讓新北市優秀運動員獲得最好訓練與比賽環境？廖說，自己長期投入新北市體育總會，許多運動員、教練、團體都曾向他反應，因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料及考慮到未來出路的問題，最後選手只好選擇提前結束運動生涯，相當可惜。

新北體育處說，社會體育與學校體育有其不可分割性，新北教育局下設體育處，與教育部下設體育署是同等定位，有助於體育人才的整體規畫，橫向聯繫也較容易。同時運動選手有完善的四級制度，為運動員就業輔導訂定「新北市政府辦理績優運動選手就業輔導實施要點」，讓運動職業化。