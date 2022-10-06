快訊

泰國托兒所慘案32人遭槍殺 兇手為「前警官」殺妻兒後輕生

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北體育預算僅6億「平均每人150元」 議員參選人喊不夠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新北體育運動經費是六都最少，平均每人僅150元「兩個便當就沒了」。圖／廖裕德提供
新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新北體育運動經費是六都最少，平均每人僅150元「兩個便當就沒了」。圖／廖裕德提供

新北人口是全台最多，隨著近年健身風潮興起，運動人口也大增。新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新北體育運動經費是六都最少，平均每人僅150元「兩個便當就沒了」。體育處則說，社會體育與學校體育有其不可分割性，像教育部下設體育署也是同樣定位，有助於體育人才的整體規畫。

廖裕德指出，新北市有近四百萬人口，大大小小的運動比賽中名列前茅，卻是全台六都唯一沒有體育局的直轄市，去年新北體育處編列9億的預算，但今年預算編列只剩下6億，足足少了三分之一，預算金額名列六都最後一名，「如果以人口數平均換算，每人享有體育運動經費，僅有150.78元，吃兩個便當就沒有了」。

廖裕德認為，體育處編制在教育局之下，不論經費或人員員額就嚴重不足，以目前如此有限的預算編列，要如何讓新北市優秀運動員獲得最好訓練與比賽環境？廖說，自己長期投入新北市體育總會，許多運動員、教練、團體都曾向他反應，因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料及考慮到未來出路的問題，最後選手只好選擇提前結束運動生涯，相當可惜。

新北體育處說，社會體育與學校體育有其不可分割性，新北教育局下設體育處，與教育部下設體育署是同等定位，有助於體育人才的整體規畫，橫向聯繫也較容易。同時運動選手有完善的四級制度，為運動員就業輔導訂定「新北市政府辦理績優運動選手就業輔導實施要點」，讓運動職業化。

體育處指出，公私協力合作冠名職業隊，就達6支職業隊伍，包括棒球（禾聯碩企業）、女子壘球（凱撒集團）、射箭（凱撒集團）、籃球隊（新北國王、新北中信特攻）及排球（中國人纖）。

新北無黨籍議員參選人廖裕德說，許多運動員、教練、團體都曾向他反應，因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料，選手最後只好選擇提前結束運動生涯。圖／廖裕德提供
新北無黨籍議員參選人廖裕德說，許多運動員、教練、團體都曾向他反應，因為訓練經費不足，無法得到妥善的照料，選手最後只好選擇提前結束運動生涯。圖／廖裕德提供

體育 教育部

延伸閱讀

林佳龍選辦隔空互嗆 對侯友宜高唱為愛痴狂

侯辦批林佳龍交長任內亂撒幣 林辦回擊：先檢討新北幣預算

誤毆民眾警署要求新北道歉 侯友宜：事後已九次慰問

「警界儒將」蔡俊章水墨畫精品展 新北藝文中心8日開幕

相關新聞

雙子星增設LED螢幕遭駁 都審會烙重話「拒害人命方案」

台北市都市審議委員會今針對雙子星開發案3D數位LED屏幕進行審議，原核定設置於C1棟南側，但開發單位再提案盼在東、北側增...

北市公有停車場收費新制最快明年實施 陽明山花季將第一個適用

北市府修正台北市公有停車場收費費率自治條例，新版停車收費新增80至150元等4種級距，北市議會昨已三讀通過。北市交通局指...

新北體育預算僅6億「平均每人150元」 議員參選人喊不夠

新北人口是全台最多，隨著近年健身風潮興起，運動人口也大增。新北無黨籍議員參選人廖裕德說，新北市是六都唯一沒有體育局，且新...

科學精神做毒防 北市府發表「毒品危害防制工作手冊」

台北市政府今發表「台北市毒品危害防制工作手冊」，台北市長柯文哲表示，深知毒品危害身心嚴重性，毒品施用者不能純當犯人處理，...

拚外交 熊讚熱氣球首度到美國參加熱氣球嘉年華

熊讚出國拚外交，台北市政府觀光傳播局今天表示，「台北熊讚熱氣球」到美國參加10月舉行的全球最大「阿布奎基國際熱氣球嘉年華...

提升水金九觀光 瑞芳北34線金光路拓寬改善瓶頸

瑞芳黃金博物館為新北市重要觀光產業，每年吸引大批觀光客前來遊覽，但博物館前北34線金光路道路狹窄，導致出入不便。新北工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。