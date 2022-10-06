科學精神做毒防 北市府發表「毒品危害防制工作手冊」

台北市政府今發表「台北市毒品危害防制工作手冊」，台北市長柯文哲表示，深知毒品危害身心嚴重性，毒品施用者不能純當犯人處理，更應視為病人來協助，因此設立昆明防治中心，用科學精神做毒品防治；昆明防治中心指出，將個方案流程化並建立SOP，持續紀錄北市毒防作為，不僅可作為北市未來政策改良基石，也可提供全台第一線毒防工作者、政策制定者作為參考。

柯文哲指出，2014年上任後就發現北市府沒有一個專門處理毒品防治的單位，因此責成北市衛生局、北市聯醫設立昆明防治中心，專責執行北市毒防工作，提供預防宣導、個案管理、追蹤輔導及就醫、就業、社福各項資源連結服務，還將各項方案流程化，建立SOP，進行學術研究及數據分析，用科學精神做毒品防制。

昆明防治中心主任陳亮妤表示，防治中心如北市毒防中心引，轉動北市毒防政策軸心，全盤評估、規畫與推動毒防方案，採一條鞭方式專責管理，有效整合個案服務。為避免毒品新生人口數增加，著重年輕學子及高風險族群預防宣導、培養大眾拒毒觀念與知識，協助毒癮者建立正常生活。

陳亮妤指出，過去7年多，除常規業務外，更依北市毒品問題分析、趨勢議題、政策法令及個案需求，發展多項全國首創方案，包含榮獲SNQ國家品質標章的「藥愛復原中心」，降低以安非他命助性的愛滋感染風險；全國唯一的「笑氣行政規則」，要求營業場所自我管理善盡通報責任。

力阻新興毒品危害的「新興毒品檢驗平台」，與台大法醫學研究所合作，有助臨床診斷，瞭解用藥；保護兒少遠離毒害的「獨特少年計畫」，提供整合式藥癮治療、醫療費用補助及家屬支持；「雙北毒品緩起訴合作平台」，使緩起訴副命戒癮治療流程一致化提供藥癮醫療費用補助。

陳亮妤表示，北市毒防中心將各式方案流程化，建立SOP，進行學術研究及數據分析，並強化國際成癮研究交流，促進台灣成癮防治研究及毒防政策發展，製作全台第一本「台北市毒品危害防制工作手冊」，不僅是北市毒防工作承先啟後的紀錄，更可作為未來政策改良基石，提供北市、台灣甚至國際的毒品防治第一線工作者、政策制定者作為參考。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

北市政府今發表全台第一本「台北市毒品危害防制工作手冊」。圖／北市衛生局提供