拚外交 熊讚熱氣球首度到美國參加熱氣球嘉年華

熊讚出國拚外交，台北市政府觀光傳播局今天表示，「台北熊讚熱氣球」到美國參加10月舉行的全球最大「阿布奎基國際熱氣球嘉年華」，同時也宣傳明年台灣燈會在台北，觀傳局邀請當地孩童體驗彩繪燈籠。觀傳局專門委員沈永華表示，熊讚熱氣球今年除了到美國，後續也將飛往日本參加亞洲最大的熱氣球活動，希望全世界都可以看見「你所未見的台北」。

觀傳局表示，隨著今年下半年國際觀光開放，各國逐漸恢復常態，台北積極走向世界，這是熊讚熱氣球首度參加在美國新墨西哥州舉辦的熱氣球活動，活動將於10月1日至9日的舉行，觀傳局並在5日赴當地舉辦「Travel with Bravo」媒體招待會，除介紹台北優質旅遊環境及景點，更將「2023台灣燈會在台北」的節慶氛圍原汁原味帶到現場。

沈永華說，熊讚熱氣球這次被主辦單位列為展會全新亮相的20顆造型球之一，話題性十足。觀傳局也特別邀請阿布奎基市經濟發展部副局長Lisa Abeyta、阿布奎基市市議員Dan Lewis、Tracy Lewis、Renee Grout、新墨西哥州小姐Catherine Czaja及當地小朋友認識台北市特色，體驗彩繪燈籠、熊讃轉盤機智問答、懷舊童玩。

觀傳局表示，北市也參加為期9天的展攤行銷，以「2023台灣燈會在台北」為主題推廣城市景點、在地美食及豐富多元的節慶活動，並與知名品牌合作包括濃濃台灣味的雲海水果乾、結合在地茶香與花香，復古味十足的大春煉皂、郭元益「一片台北」餅乾、以及茶敬茶手工蛋捲等於現場展示，攤位更安排彩繪燈籠、互動遊戲及打卡活動等，吸引來自世界各地的旅客認識台北。