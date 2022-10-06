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大度淡海線輸水管潛盾接續工程 獲國際獎項肯定

中央社／ 台北6日電

北水處今天表示，已完工通水的大度淡海線輸水管潛盾接續工程，讓翡翠水庫水源可供應到新北市淡水地區，且此工程以耐震設計及創新施工，榮獲國際免開挖協會工程獎。

台北自來水事業處發布新聞資料指出，大度淡海線輸水管潛盾接續工程已於民國109年6月完工通水，此工程挑戰性高，因工程在大度路下方約19公尺深，並以潛盾工法降低交通衝擊及碳排放量。

北水處表示，此工程以特殊耐震設計及管材穿越大台北的金山斷層與山腳斷層，特殊管材設計可於地層變位時，吸收一定程度伸縮及彎折，達抗震成效。

北水處指出，長達2.2公里潛盾過程須通過貴子坑溪箱涵、橋梁基樁、台電高壓洞道等，更要穿越黏土層和凝灰角礫岩地質，工程團隊需在地下20公尺進行潛盾機換刀作業，施工難度甚高，終於打造出最小口徑、最長距離的自來水管潛盾工程。

北水處表示，此專管工程完成後，讓翡翠水庫水源可供應50公里外的淡水地區，每天供應14萬噸水量，滿足淡海新市鎮目標人口，更是大台北地區水資源調度策略的充分展現。

北水處指出，大度淡海線輸水管潛盾接續工程已獲得多個獎項，這次又在2022免開挖工程大會，榮獲國際免開挖協會新設工程獎。國際免開挖協會是全球免開挖工程技術領航者，每年針對全世界優秀免開挖工法進行評選。

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