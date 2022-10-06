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提升水金九觀光 瑞芳北34線金光路拓寬改善瓶頸
瑞芳黃金博物館為新北市重要觀光產業，每年吸引大批觀光客前來遊覽，但博物館前北34線金光路道路狹窄，導致出入不便。新北工務局表示，市府爭取補助做改善，並於10月11日起改善工程，預計於明年7月底完工，期間將採單線雙向通行管制，請用路人配合交管。
工務局指出，金瓜石黃金博物館前金光路部分路段狹窄，以致大客車無法雙向會車，常引發行車危險，其中尤以北34線3K+300至3K+430公里處約130公尺長路段最窄，大約只有4至5公尺寬，附近時雨中學和瓜山國小校車經常得倒車會車，市府因此爭取營建署補助做瓶頸路段改善，以紓緩該處堵塞或發生交通意外的情形。
養工處指出，工程將分兩階段拓寬，第一階段以擋土牆退縮工法進行道路拓寬，長度約39公尺；第二階段以半邊橋拓寬工法進行道路拓寬。工程預計10月11日進場，施工時間為每日上午9時至下午5時，期間將採單線雙向通行管制，現場將有義交人員進行指揮交通。另外，配合水金九地區假日旅遊人潮眾多的需求，星期例假日將不施工。
養工處表示，工程完工後可將主線道拓寬至8公尺以上，減少行車視線死角，提升道路服務品質，解決黃金博物館水金九風景區道路擁塞情形，促進當地觀光業及整體交通便利性。
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