「反戰爭、促和平」祈福音樂會 10/8台北車站演出
看著兩岸情勢日益緊張的現在，雙十國慶前夕，做什麼最有意義呢？由台北市感恩協進會等單位發起的「反戰爭、促和平」祈福音樂會，10月8日下午在台北火車站5樓演藝廳舉行，歡迎各界自由索票參加。
這項紀念七七抗戰85週年─「反戰爭、促和平」祈福音樂會於10月8日下午2:30舉行，演藝廳外還有相關圖片展。主辦方表示，戰爭是殘酷的，惟有打過仗的老兵，以及經歷過的老人才深知。活動也會邀請抗戰／古寧頭／登步島／823...等戰役之老兵及反共義士蒞臨，大家一起來為中華民國及百姓「祈求和平、無戰事」！
除各宗教也會齊聚一起為和平祈福，還有多個合唱團、國樂團演出，包括宇宙光愛心合唱團、松山慈惠堂國樂團、（福智）智音讚頌團、榮恩之聲合唱團與紀念抗日暨台灣光復活動聯盟等。
@ 索票方式：請見DM所示，或點入https://reurl.cc/ERVRgk
@聯絡方式： 相關資訊，請點入協會 FB--https://reurl.cc/oQ3gxj
或致電0925-141-913 鍾小姐。
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