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新北公托年底120間達標 侯友宜：未來兩年再增100班公幼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示未來兩年內還會再做100班公幼，讓年輕夫婦敢生小孩。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示未來兩年內還會再做100班公幼，讓年輕夫婦敢生小孩。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜曾提出4年新增60間公托，侯友宜今表示，目前新北市做到公托106間、到10月底會有113間，年底就會兌現政見120間。另未來兩年內還會再做100班公幼，讓年輕夫婦敢生小孩。

侯友宜說，整個公共托育這4年的目標是如以往8年一樣60間，新北市到目前為止公托106間、10月底會有113間，到年底就會兌現政見120間，尤其新北市在家外托育，公私立合作聯盟公共托育已經超過OECD(經濟合作暨發展組織)的百分之36，已經達到百分之41，未來在整個公共托育還是會不斷的擴大量能，讓年輕的夫婦能夠養得起減輕他們的負擔。

他說，公幼不分，幼稚園曾經說4年裡面說要做到100班，到現在已經做到183班，未來兩年內還會再做100班，會繼續加油，讓年輕夫婦從0到3歲、3到6歲，不管公托、公幼都能夠減輕年輕人夫婦的負擔，讓年輕人敢生也敢養，這才是最重要的工作。

新北市長 托育 侯友宜

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