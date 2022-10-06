新北市與成大簽署土砂災害備忘錄 官學合作與國際交流

新北市府今與成功大學簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，透過官學合作提升彼此土砂災害管理之專業知識及實務經驗，新北市長侯友宜表示，新北市有235條的土石流潛勢溪，隨時會有防災的危害，成功大學跟市府簽合作備忘錄，與日本靜岡縣一起建立平台討論，做好土石流防災訓練平台會議。

侯友宜表示，在氣候極端的變化底下，新北市有235條的土石流潛勢溪，隨時會有防災的危害，新北市跟成功大學以及跟日本靜岡縣對整個土石流防災成立一個工作訓練平台，尤其成功大學跟市府簽合作備忘錄，長期以來就針對坡地的審查以及環境的評估、社區的防災大家都一起攜手併肩作戰，所以今天將防災訓練以及平常相關防災的宣導跟觀念，用論壇方式跟日本靜岡縣一起討論，這平台也是與日本共同建立，跟成功大學一起做好土石流防災訓練平台會議。

成功大學於85年成立防災研究中心在新北市已有多年土石流調查分析及協助社區自主防災經驗，與日本也有多年之土砂災害防治技術與學術交流合作。近年來更與日本筑波大學、京都大學等單位打造「亞太防災訓練平台」，共同培訓防災專業人員。

新北市長侯友宜今與成功大學副校長蘇芳慶雙方簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，推動土砂災害管理工作，未來將藉由成功大學與日本多年合作經驗，加入「亞太防災訓練平台」，成為全國首位加入平台之縣市政府，後續也將和成功大學一同與日本交流土砂災害防治技術，共同培訓土砂災害防治專業人員，以利台日雙方在防災工作能夠與時俱進。

另現場也邀請靜岡縣在台辦事處長宮崎悌三作為台日合作之見證，宮崎悌三致詞表示，靜岡縣坡地環境與新北市相似，也有許多土石流潛勢溪流，去年也發生嚴重災害，希望透過後續台日防災合作，努力朝向減災的目標前進。活動也安排靜岡大學金泉文壽教授線上分享靜岡縣熱海市伊豆土石流災害案例及日本土石流防災整備及災害治理經驗，提升新北市面臨土砂災害之自主應變能力。

新北市農業局表示，新北市府長期與成功大學合作，透過宣導、環境踏勘、兵推工作坊與實作演練等協助新北市社區自主防災，而成功大學也與日本及荷蘭的大學共同開發「亞太防災訓練平台」，此平台建構於日本筑波大學的雲端平台上，將日本、印尼及台灣等各國大型災害案例，套用成功大學過去20年所開發的山崩、土石流及淹水等防災模式，模擬災害發生，使受訓人員可以模擬在各種災害發生時，須以何種防災模式應變。