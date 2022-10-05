貓纜15年虧18億元 北捷：持續配合推動三貓2.0帶動商機

台北貓空纜車今天舉辦15周年系列活動記者會，市長柯文哲致詞表示，貓纜15年已虧18億元，但未來這個地點有環狀線、安坑輕軌與現有文湖線交會，相當有前景，「革命尚未成功、同志仍須努力」。藍綠議員則齊轟，貓纜長年虧損，是柯文哲不夠積極，才導致提升貓纜營運的三貓計畫停滯不前。北捷回應，持續配合市府推動三貓計畫2.0，盼將國內外遊客導入貓空，帶動商機。

議員王欣儀認為，貓纜之所以虧損多，早年票價訂定太低，儘管先前已改「差別票價」虧損減少，但近年的三貓計畫，貓空仍欠缺特色景點，導致貓纜營運起不來，質疑柯根本不夠用心。

議員簡舒培則舉貓纜動物園站旁的前Zoo Mall基地為例，前市長郝龍斌將建物拆掉之後，柯文哲任內幾乎沒有進度，至今沒任何開發規畫；議員王閔生也說，貓空山上常有落雷，導致貓纜有先天的問題，他認為，貓纜不應只看虧損，市府應將貓纜、貓空周邊的在地景點串連，找出文山區特色，才能打造台北市的休閒觀光景點。

台北捷運公司回應，貓纜自民國96年營運迄今虧損情形，因疫情前，國外遊客占總遊客數約35%，邊境管制下，無法入境來台旅遊，加上疫情重創國旅，致近年虧損較為嚴重。

北捷表示，北捷會持續配合市府持續推動三貓計畫2.0，以貓空地區自然風貌、藝術人文、茶產業等多元魅力，共同推動三貓地區大環境改善，未來生態園區也將串聯動物園、捷運環狀線、文湖線及貓纜等，成為三貓地區門戶意象，盼將國內外遊客導入貓空，發展當地觀光產業、帶動商機。