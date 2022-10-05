快訊

民進黨追打八大黑歷史 許淑華回擊怒批：職業歧視

新北肯定17處特色圍籬 東森集團獲城市森林組特優獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
東森城市恩典藝廊室外自然植栽綠牆由南、東雙面連結，長達340米，種滿鵝藤掌、娃娃朱蕉、蔓綠絨、金露花、紫錦草等十數種植物。圖／東森集團提供
東森城市恩典藝廊室外自然植栽綠牆由南、東雙面連結，長達340米，種滿鵝藤掌、娃娃朱蕉、蔓綠絨、金露花、紫錦草等十數種植物。圖／東森集團提供

新北市工務局每年舉辦建築工程施工圍籬綠美化評選，頒發17個出色的工地圍籬作品，其中城市森林組特優獎由東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」獲獎，視覺藝術組特優獎則由丞石建築開發有限公司獲獎。

新北市副市長陳純敬說，生活的環境難免會看到工地，雖然這是社區的一部分，但如果工地髒亂，對生活是會影響的，透過這次的競賽，可以看到東森集團應該是有秩序的公司，集團不僅增加都市景觀、都市美學，對於企業形象提升也是很好的工具。

陳純敬強調，工地圍籬美化只是城市美學的一部分，在市府提出的2030年願景中，希望可以透過整體的開發，美化生活團境外，也將文化所留下的名勝古蹟融入在市容中，期待未來不僅是融合、永續，或是都市健康，希望可以全部把它包在一起。

新北市工務局長詹榮鋒指出，施工圍籬評選活動由評選小組依據各評選作品之綠美化或創意設計，逕行分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，參賽者將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造出有感的生活美學及低碳環境，將一向給人冰冷、不美觀的施工圍籬妝點成都市藝廊。

東森城市恩典藝廊室外自然植栽綠牆由南、東雙面連結，長達340米，種滿鵝藤掌、娃娃朱蕉、蔓綠絨、金露花、紫錦草等十數種植物，植栽之間還架設東森集團關企LED燈箱，不僅兼顧夜間照明，守護行人與行車的安全；植栽的光合作用也能淨化空氣、調節氣候，成為一座牆上的城市花園。

東森全球事業執行長陳通和說，東森城市恩典藝廊由三門建築師事務所、地樺營造事業股份有限公司與東森集團聯手打造，總裁王令麟親自命名，代表賜予新北市的綠能環保永續祝福，給予城市視覺上的優美饗宴，這次能獲獎，感到非常榮幸。

東森集團2022年起推動「ESG永續發展元年」計畫，執行美妝品空罐回收、循環包裝袋，鼓勵消費者減塑愛地球，並逐步強化綠色供應鏈管理，履行保護地球生態環境的承諾。而東森集團新北市全球營運總部預計2025年正式啟用，將投入上百億資金建置，盼帶動新北市的城市發展，預計將創造超過1萬個就業機會。

新北市工務局每年舉辦建築工程施工圍籬綠美化評選，其中城市森林組特優獎由東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」獲獎。圖／東森集團提供
新北市工務局每年舉辦建築工程施工圍籬綠美化評選，其中城市森林組特優獎由東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」獲獎。圖／東森集團提供

建築

延伸閱讀

警署點名向「錯認通緝犯傷者」道歉 新北市警局：局長已當面致意

新北2年回收廢棄漁網64公噸 再利用變身生活小物

新北城市盃全國電競公開賽報名截至10/14 《傳說對決》15萬總獎金等你挑戰

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

相關新聞

貓纜15年虧18億元 北捷：持續配合推動三貓2.0帶動商機

台北貓空纜車今天舉辦15周年系列活動記者會，市長柯文哲致詞表示，貓纜15年已虧18億元，但未來這個地點有環狀線、安坑輕軌...

「超級在哪？」王鴻薇酸超級悠遊卡就是把卡片貼手機後

悠遊卡公司昨天推出「SuperCard超級悠遊卡」，儲值透過手機背面NFC感應區即可完成加值，台北市長柯文哲說這張卡「將...

已虧18億！貓纜15周年 柯文哲：革命未成功同志仍須努力

貓纜連年虧損，去年虧損約8千萬，今年截至9月底虧損7千萬元，為了提升貓纜營運，台北捷運趁貓纜15周年推出系列活動，市長柯...

汐止警過世留稚兒 興福里巡守隊捐夜點費

上個月汐止警分局一名員警不幸過世，留下妻子、還有一對年僅四歲及二歲的子女，為了幫員警家裡盡點心力，汐止興福里長在巡守隊line群組提出是不是將這個月的點心費捐出來，也很快獲得全員通過，所以，里長韓君灝也和巡守隊員將款項交由警分局代為轉交。

瑞芳東和里銀髮共餐十年有成 造福長者和弱勢

瑞芳區東和里開辦銀髮共餐已經有十年時間，雖然因為疫情中間一度停擺，但後來還是陸續進行為長者服務，另外里長體恤里內弱勢，一律提供免收費用餐，讓東和里的銀髮共餐具規模也做愛心，深獲新北市政府肯定。

瑞芳環保英雄李麗梅好暖 雨傘布變雨衣助弱勢

瑞芳區吉安里的李麗梅，擁有一雙巧手和創意，將回收紙再利用成為面紙盒，還有回收的雨傘布改造為雨衣，送給行動不便的長者使用，如此巧手又暖心的舉動，讓她獲選為今年新北市吉安里的環保英雄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。