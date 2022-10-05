新北肯定17處特色圍籬 東森集團獲城市森林組特優獎

新北市工務局每年舉辦建築工程施工圍籬綠美化評選，頒發17個出色的工地圍籬作品，其中城市森林組特優獎由東森集團新北市全球營運總部「城市恩典藝廊」獲獎，視覺藝術組特優獎則由丞石建築開發有限公司獲獎。

新北市副市長陳純敬說，生活的環境難免會看到工地，雖然這是社區的一部分，但如果工地髒亂，對生活是會影響的，透過這次的競賽，可以看到東森集團應該是有秩序的公司，集團不僅增加都市景觀、都市美學，對於企業形象提升也是很好的工具。

陳純敬強調，工地圍籬美化只是城市美學的一部分，在市府提出的2030年願景中，希望可以透過整體的開發，美化生活團境外，也將文化所留下的名勝古蹟融入在市容中，期待未來不僅是融合、永續，或是都市健康，希望可以全部把它包在一起。

新北市工務局長詹榮鋒指出，施工圍籬評選活動由評選小組依據各評選作品之綠美化或創意設計，逕行分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，參賽者將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造出有感的生活美學及低碳環境，將一向給人冰冷、不美觀的施工圍籬妝點成都市藝廊。

東森城市恩典藝廊室外自然植栽綠牆由南、東雙面連結，長達340米，種滿鵝藤掌、娃娃朱蕉、蔓綠絨、金露花、紫錦草等十數種植物，植栽之間還架設東森集團關企LED燈箱，不僅兼顧夜間照明，守護行人與行車的安全；植栽的光合作用也能淨化空氣、調節氣候，成為一座牆上的城市花園。

東森全球事業執行長陳通和說，東森城市恩典藝廊由三門建築師事務所、地樺營造事業股份有限公司與東森集團聯手打造，總裁王令麟親自命名，代表賜予新北市的綠能環保永續祝福，給予城市視覺上的優美饗宴，這次能獲獎，感到非常榮幸。