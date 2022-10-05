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新北原生種山藥盛產 秋天滋補料理正當時

中央社／ 新北5日電

新北山藥進入盛產季節開賣，瑞芳地區農會理事長林光明今天表示，新北主要種植「基隆原生種山藥」，是台灣特有種，不僅口感綿細，膳食纖維與黏液質還能助消化，適合秋天滋補養身。

新北市政府農業局下午舉行記者會表示，秋季適合滋補，此時盛產的新北山藥正是補充元氣的最佳選擇，也是東北角產地居民的私房健康秘訣。

林光明表示，新北主要種植的「基隆原生種山藥」，產地位於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、石門、三芝等區，種植面積約46公頃，產期集中於9月至隔年2月。

他說，因東北角的土質與水質優良，特有原生種讓新北山藥口感又Q又綿，且富含膳食纖維及黏液質，具有切口不易褐化的優點，是饕客難以忘懷的養生珍寶；每台斤價格可達新台幣190元，可說是全國最熱銷山藥。

今天在記者會現場展示的「穴管栽培」就有長達1公尺多，是農民以「塑膠導管誘導栽培法」種植，方便採收。

除在餐廳能吃到山藥美食，民眾也可前往產地實際體驗小農辛苦；在飯店的連鎖通路，銷售以新北山藥製成的滋補料理，民眾在微涼秋天，也可以自己烹調山藥排骨湯或山藥香菇雞湯，暖身子享用。

農業局長李玟表示，除飯店通路及山藥主題輕旅行能夠體驗新北山藥的美好外，22日將在雙溪舉辦產地展售會，方便民眾採購最新鮮的新北山藥，相關山藥體驗內容及購買資訊，可至臉書（Facebook）粉絲頁新北市「稼日蒔光」查詢，同時一覽雙溪、貢寮的桃源谷、茶花莊、虎豹潭特色景點。

貢寮 瑞芳

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