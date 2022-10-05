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防氣候變遷致大規模災害 中和與慈濟攜手試辦志工中心
全球氣候變遷導致災害加劇，當大規模複合性災害發生時，各縣市政府的避難收容場所將成為災民第一時間之避風港。為避免避難收容處所發生人力及資源不足情形，中和區公所與慈濟今試辦「中和區災害協作志工中心」，盼藉培訓提升整體防災能量。
中和區公所指出，依行政院「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」及內政部「111年度強化民間自主防救災能力專案計畫-志工中心營運作業試辦計畫」，中和區公所與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會合作，藉由防災士志工的參與提升社區風險溝通能力及提升基層社區民眾避難收容指引量能，並整合公部門、非政府組織、非營利組織、社區社團組織及志工等，達成強化避難收容處所的設置及運作執行量能。
中和區公所表示，透過新北市政府消防局培訓中和區各里內的防災士，期望從個人培養防災應變能力，以自助、互助及公助為原則，將個人影響力擴及社區並結合政府的力量，成為民間投入防災的核心參與者。
中和區公提到，慈濟長期協助社區防救災投入，與各縣市消防救災單位結合成「防救一體」的團隊之一，今年攜手慈濟於9月27日在慈濟雙和靜思堂簽署合作備忘錄，並進行災害協作志工中心交流籌備訓練會，內容涵蓋防災士志工中心職責與任務、避難收容基礎訓練、功能性編組、社區避難場所開設與運作等，並於10月5日辦理大規模複合型災害避難收容處所實兵演練，模擬大規模災害來臨時的因應作為。
中和區長賴俊達表示，當大規模災害來臨時，公部門的避難收容運作量恐接應不暇，無法完善開設多處避難收容處，故本次與慈濟合作試辦志工中心有助於災時社區防災士志工調度進駐，協助避難收容處所開設，並運用專業技能及應變能力協助災民安置，提升整體防救災能量，讓避難收容機制能更加完善。
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