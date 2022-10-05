新北111年度優良公寓大廈評選 全市41個社區勝出獲獎金

為提升及激勵居住品質、防疫和防災應變能力，新北每年辦理優良公寓大廈評選，今年為第16屆，參選110間社區中最中選出41個優良社區。新北市長侯友宜今親頒獎，感謝大家努力為社區進步；新北工務局表示，競賽可激勵社區努力自我提升，又能獲得獎金，一舉兩得，鼓勵社區多報名參加。

工務局長詹榮鋒說明，今年以「最佳房寓」為主題，共有110間社區參賽，依社區特色分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區等5個組別競賽，經過激烈評比在110個社區中選出41個優良社區。

每組再選出幸福安居金質獎及多項特色獎等，其中幸福安居金質獎獎金高達8萬元，今年共有8家社區獲獎；各類特色獎則有33家社區獲獎。另外，今年度首次增加優良管理服務人員獎，以鼓勵物業管理人員熱心積極服務社區，首次共有29位報名角逐，6名脫穎而出。

工務局指出，板橋區日勝幸福站A6東區社區，109年曾參與評選獲得熱心防疫獎，防疫期間利用網路召開區分所有權人大會，並積極參與市府認證標（新北低碳標章認證銀鵝獎、夏月節電競賽活動大型社區第一名、無菸社區標識等）而拿下「大型社區組幸福安居金質獎」。

在「中型社區組幸福安居金質獎」方面，分別由三峽區中北大社區、林口區世界極社區等2個社區勝出；「小型社區幸福安居金質獎」則由淡水區山海青社區、淡水區川普寬庭社區、土城區名軒皇城社區等3個社區奪得。

工務局提到，成立已16年的樹林區遠雄大學風呂社區則因各項公共設備維護管理良好，曾贏得110年夏季節電競賽大型社區組第二名。社區也與時俱進，透過電動車充電設備管理辦法的制定與執行，致力推廣綠色運輸，獲得「風華再現社區組幸福安居金質獎」。