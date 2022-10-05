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新北111年度優良公寓大廈評選 全市41個社區勝出獲獎金

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於板橋的日勝幸福站A6東區社區，109年曾參與評選獲得熱心防疫獎，防疫期間利用網路召開區分所有權人大會，並積極參與市府認證標章，而拿下「大型社區組幸福安居金質獎」。圖／新北工務局提供
位於板橋的日勝幸福站A6東區社區，109年曾參與評選獲得熱心防疫獎，防疫期間利用網路召開區分所有權人大會，並積極參與市府認證標章，而拿下「大型社區組幸福安居金質獎」。圖／新北工務局提供

為提升及激勵居住品質、防疫和防災應變能力，新北每年辦理優良公寓大廈評選，今年為第16屆，參選110間社區中最中選出41個優良社區。新北市長侯友宜今親頒獎，感謝大家努力為社區進步；新北工務局表示，競賽可激勵社區努力自我提升，又能獲得獎金，一舉兩得，鼓勵社區多報名參加。

工務局長詹榮鋒說明，今年以「最佳房寓」為主題，共有110間社區參賽，依社區特色分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區等5個組別競賽，經過激烈評比在110個社區中選出41個優良社區。

每組再選出幸福安居金質獎及多項特色獎等，其中幸福安居金質獎獎金高達8萬元，今年共有8家社區獲獎；各類特色獎則有33家社區獲獎。另外，今年度首次增加優良管理服務人員獎，以鼓勵物業管理人員熱心積極服務社區，首次共有29位報名角逐，6名脫穎而出。

工務局指出，板橋區日勝幸福站A6東區社區，109年曾參與評選獲得熱心防疫獎，防疫期間利用網路召開區分所有權人大會，並積極參與市府認證標（新北低碳標章認證銀鵝獎、夏月節電競賽活動大型社區第一名、無菸社區標識等）而拿下「大型社區組幸福安居金質獎」。

在「中型社區組幸福安居金質獎」方面，分別由三峽區中北大社區、林口區世界極社區等2個社區勝出；「小型社區幸福安居金質獎」則由淡水區山海青社區、淡水區川普寬庭社區、土城區名軒皇城社區等3個社區奪得。

工務局提到，成立已16年的樹林區遠雄大學風呂社區則因各項公共設備維護管理良好，曾贏得110年夏季節電競賽大型社區組第二名。社區也與時俱進，透過電動車充電設備管理辦法的制定與執行，致力推廣綠色運輸，獲得「風華再現社區組幸福安居金質獎」。

「山坡地社區組幸福安居金質獎」部分，淡水區布拉諾花園社區獲得評審青睞，該社區由建築師住戶帶領居民自主檢查，巡檢擋土牆、滯洪沉沙池等，確保坡地社區安全，並推動社區防災推動演練，一步一腳印建構友愛互助的宜居社區。

新北市長侯友宜、公寓大厦評選活動委員以及開場節目表演的新埔國小舞蹈班小朋友一同合影。圖／新北工務局提供
新北市長侯友宜、公寓大厦評選活動委員以及開場節目表演的新埔國小舞蹈班小朋友一同合影。圖／新北工務局提供
新北市長侯友宜在社區觀摩時，得獎的社區管委會熱情邀請市長替社區牌子簽上姓名。圖／新北工務局提供
新北市長侯友宜在社區觀摩時，得獎的社區管委會熱情邀請市長替社區牌子簽上姓名。圖／新北工務局提供
新北每年辦理優良公寓大廈評選，今年為第16屆，新北市長侯友宜今親頒獎，感謝大家努力為社區進步。圖／新北工務局提供
新北每年辦理優良公寓大廈評選，今年為第16屆，新北市長侯友宜今親頒獎，感謝大家努力為社區進步。圖／新北工務局提供
成立已16年的樹林區遠雄大學風呂社區則因各項公共設備維護管理良好，曾贏得110年夏季節電競賽大型社區組第二名。社區也與時俱進，透過電動車充電設備管理辦法的制定與執行，致力推廣綠色運輸，獲得「風華再現社區組幸福安居金質獎」。圖／新北工務局提供
成立已16年的樹林區遠雄大學風呂社區則因各項公共設備維護管理良好，曾贏得110年夏季節電競賽大型社區組第二名。社區也與時俱進，透過電動車充電設備管理辦法的制定與執行，致力推廣綠色運輸，獲得「風華再現社區組幸福安居金質獎」。圖／新北工務局提供
獲得大型社區組幸福安居金質獎的日勝幸福站A6東區管理委員會上台領獎。圖／新北工務局提供
獲得大型社區組幸福安居金質獎的日勝幸福站A6東區管理委員會上台領獎。圖／新北工務局提供
獲得大型社區組管理特色獎的新潤青峰社區管理委員會代表社區住戶上台領獎。圖／新北工務局提供
獲得大型社區組管理特色獎的新潤青峰社區管理委員會代表社區住戶上台領獎。圖／新北工務局提供

新北市長 淡水 節電

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