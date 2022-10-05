北市電動車格差別費率排除委外商 業者淚訴月扛28萬電費

為提高公有停車場電動汽車停車格周轉率，北市府去年6月起實施差別費率，但北市議員汪志冰接獲陳情，稱此政策僅限北市府自營停車場，市府藉此已累計收入193萬元，但其他14家委外承包業者不僅被排除在外，每月還需額外負擔28萬電費，讓業者「有淚無路訴」。

近年因應降低碳排、減少溫室氣體排放，電動汽車數量在台高速成長，政府也推出許多配套措施鼓勵民眾更換電動車，而充電樁需求也與日俱增。北市停管處去年6月針對電動車格實施差別費率，有充電柱的車格每小時加收10元，若停車未充電或已充飽電，每小時則加收20元，借次提高輪轉率。

但汪志冰接獲陳情指出，上述政策僅限於北市府48處自營停車場，委外的62處停車場卻被排除在外，要求不得收費，承包的14家廠商抱怨，除要負擔每支近9萬元的充電樁設置費，每月還需額外多付28萬電費，反觀北市府實施差別費率，截至今年8月止，已累積收入193萬，業者簡直「有淚無路訴」。

汪志冰表示，政策應有一致性，市府堆動的政策不該由私人業者自行買單、公部門卻慷他人之慨，占用充電車格及提升充電樁使用率為公私營共同面臨問題，市府應統一實施差別費率，並檢討提升設置數量、吸引民眾更換電動車，才可加速朝2050年淨零碳排目標邁進。

停管處科長羅至浩表示，各停車場委外經營時即將電動車充電柱納入合約，業者本就應負擔該場電費，相關成本也已於投標考量中，並非合約外額外要求業者吸收，至於差別費率將於各標案重新招標時納入合約，業者雖收入增加但權利金也隨之提高，以達避免格位遭未充電民眾久佔目的，而非單純營利賺錢考量。