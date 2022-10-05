緊鄰汐止貨櫃專用道吵 增隔音牆降噪有效果

汐止區建成路底的好幾百戶社區，長期以來因為緊鄰貨櫃專用道，大車一過發出的噪音，影響睡眠品質，再加上一旁是建成公園，也擔心貨櫃專用道上有異物垃圾掉下來，影響安全，所以，新北市議員廖先翔也爭取施作隔音牆，現在完工了，不但噪音降低了也兼具安全防護功能。

新北市議員廖先翔表示，長期以來自從在議員廖正良服務處擔任助理的時候，就有接獲非常台北翡翠區的住戶反應貨櫃專用道噪音影響夜間安寧，只是要設隔音牆可能要到社區測噪音監測，只是噪音並不是連續的，車子經過才有聲音，所以，持續監測的平均值是沒有超過法規的，但確實還是對民眾生活影響很大。

廖先翔指出，後來趁著建成公園的開闢，有家長反應貨樓專用道上面很擔心會有異物掉下來會對小朋友造成傷害，所以也建議新北市政府既然有雙重的需求，有防護網及隔音牆的需求，是不是可以一次做到位，雖然，噪音沒有超標，但是只要在做防護網的經費再加一點，就可以同時解決另一個社區的噪音問題，後來在市府的協助，再加上議員建議款，將地方的兩個問題一併解決。

建成里長黃信裕說，非常感謝議員廖先翔爭取並且補助一些經費，協助建成公園防護網的施作，一併做隔音牆，這個隔音牆做了之後剛好解決建成路底翡翠社區大概困擾20幾年的噪音問題，做好後成效很好，剛做好就接到一些住戶說聲音怎麼少了很多。