扶輪社送壽桃加菜金 汐止厚德里長輩樂共餐

汐止區厚德里每個星期三固定共餐，雖然，重陽節剛過，不過，為了讓長輩在這專屬的日子裡，感受到社會的溫暖，今(5)日里辦公處與扶輪社，特地準備了壽桃還有雞腿，為老人家慶祝，祝他們重陽節快樂。

中和福美扶輪社長黃林素梅表示，關愛老人家就是關心明天的自己，很感謝陳有諒里長期提供老人共餐，中和福美扶輪社長期以來支持關懷社會老人服務，這次再度和厚德里一起舉辦老人共餐慶重陽敬老活動，除了送壽桃、雞腿，也捐助敬老加菜金，祝福老人家身體健康平安喜樂。

汐止區長陳健民指出，很感謝中和福美扶輪社今天來給長輩加菜，捐贈加菜金二萬五千元，現場還準備了壽桃，而菜當天菜色很豐富，也很感謝這幾多年來里長和志工的付出。

當天包括汐止區長也來和長輩們同樂，和扶輪社成員一起為長輩們服務，打菜、夾雞腿，最後再送上壽桃，當天菜色特別豐盛，有青菜、香腸、荷包蛋，還有一隻魯雞腿，現場上百位的長輩都好開心，有些長輩一吃九年，很感動。

厚德里長陳有諒說，每個禮拜持續做老人共餐，今天非常感謝中和福美扶輪社捐贈加菜金，雖然已經過了重陽節，但是他們秉持社會上老吾老以及人之老的精神，今天還特地買了壽桃贈送給每位老人家，遲來的重陽節非常感謝，厚德里長輩真的非常有福。