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瑞芳環保英雄李麗梅好暖 雨傘布變雨衣助弱勢

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
環保英雄李麗梅(中間著雨衣者)將隨手可得的回收物做成精巧的日常用品，獲選今年新北市吉安里的環保英雄。 圖／觀天下有線電視提供
環保英雄李麗梅(中間著雨衣者)將隨手可得的回收物做成精巧的日常用品，獲選今年新北市吉安里的環保英雄。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里的李麗梅，擁有一雙巧手和創意，將回收紙再利用成為面紙盒，還有回收的雨傘布改造為雨衣，送給行動不便的長者使用，如此巧手又暖心的舉動，讓她獲選為今年新北市吉安里的環保英雄。

桌上琳瑯滿目的手提包，面紙盒，收納盒，還有雨衣等等，不說您可能不知道，這些全部都是用回收的紙類還有雨傘布所做成的，全都出自於吉安里環保英雄李麗梅的一雙巧手，親自示範穿上雨傘布做成的雨衣，李麗梅有滿滿的成就感。

吉安里環保英雄李麗梅說，十一年前退休後，投入里內各項志工的工作，加上對於手工藝又很有興趣，於是從身邊的回收物來找尋材料，廢棄的雨傘隨手可得，因此也發想將雨傘布再利用，做成一件件可以擋風遮雨的雨衣，起初她看到因行動不便拿拐杖而不方便再撐傘的長輩，主動送上自創雨傘布雨衣，沒想到獲得好評，因此她也陸續做了三十多件，送給一樣有類似需求的民眾，不但環保再利用又做愛心。

吉安里長謝永昌說，李麗梅自退休後就投入志工的行列，並對於環保工作身體力行，時常將隨手可得的回收物做成精巧的日常用品，李麗梅也不藏私，只要有人想學她都會大方教學，里內有不少婆婆媽媽都跟著她學習回收物如何製成手工藝品，也希望透過環保英雄李麗梅，傳達執行環保其實從身邊就可以做起的概念，讓里民都可以一起做環保。

吉安

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