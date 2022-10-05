瑞芳東和里銀髮共餐十年有成 造福長者和弱勢

瑞芳區東和里開辦銀髮共餐已經有十年時間，雖然因為疫情中間一度停擺，但後來還是陸續進行為長者服務，另外里長體恤里內弱勢，一律提供免收費用餐，讓東和里的銀髮共餐具規模也做愛心，深獲新北市政府肯定。

東和里的銀髮共餐志工一早就手忙個不停，今天的菜色有炸魚，肉片，煎荷包蛋，青菜還有水果，看起來相當豐盛，雖然因為疫情，很多人都打包便當外帶，但是東和里的共餐依然不停歇，這樣下來就是十年了。

東和里長周樹木說，銀髮共餐開辦到現在，有賴於里內二十多位志工，每周三一早就到市場採買然後料理，十個年頭無私付出，造福里內的銀髮長輩，讓長者走出家門和鄰居話家常，生活也多采多姿。

即使是每個禮拜三都要從早忙到下午，但是共餐志工一點都不覺得辛苦，志工紛紛表示，自己還有能力，付出一點心力，來服務地方長輩和弱勢，有著滿滿的成就感。

另外針對里內的低收入戶，一律提供免收費用餐，希望藉由一點心力，回饋給里內需要的民眾，因此也有許多善心人士有錢捐錢，有力出力，讓東和里的銀髮共餐更多了溫暖和善的循環。