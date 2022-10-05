瑞芳東和里銀髮共餐十年有成 造福長者和弱勢
瑞芳區東和里開辦銀髮共餐已經有十年時間，雖然因為疫情中間一度停擺，但後來還是陸續進行為長者服務，另外里長體恤里內弱勢，一律提供免收費用餐，讓東和里的銀髮共餐具規模也做愛心，深獲新北市政府肯定。
東和里的銀髮共餐志工一早就手忙個不停，今天的菜色有炸魚，肉片，煎荷包蛋，青菜還有水果，看起來相當豐盛，雖然因為疫情，很多人都打包便當外帶，但是東和里的共餐依然不停歇，這樣下來就是十年了。
東和里長周樹木說，銀髮共餐開辦到現在，有賴於里內二十多位志工，每周三一早就到市場採買然後料理，十個年頭無私付出，造福里內的銀髮長輩，讓長者走出家門和鄰居話家常，生活也多采多姿。
即使是每個禮拜三都要從早忙到下午，但是共餐志工一點都不覺得辛苦，志工紛紛表示，自己還有能力，付出一點心力，來服務地方長輩和弱勢，有著滿滿的成就感。
另外針對里內的低收入戶，一律提供免收費用餐，希望藉由一點心力，回饋給里內需要的民眾，因此也有許多善心人士有錢捐錢，有力出力，讓東和里的銀髮共餐更多了溫暖和善的循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言