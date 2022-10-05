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汐止警過世留稚兒 興福里巡守隊捐夜點費
上個月汐止警分局一名員警不幸過世，留下妻子、還有一對年僅四歲及二歲的子女，為了幫員警家裡盡點心力，汐止興福里長在巡守隊line群組提出是不是將這個月的點心費捐出來，也很快獲得全員通過，所以，里長韓君灝也和巡守隊員將款項交由警分局代為轉交。
興福里長韓君灝指出，興福里守望相助隊捐出這個月的薪資，雖然是微薄的心意，但也希望能夠盡點心力，因為，前陣子汐止一名員警過世，他身後留下了四歲跟二歲的小孩，很多人都覺得不捨，瞬間發起愛心，也得到隊員們的回應，35名巡守隊都同意捐出。
興福里巡守隊副隊長說，這次也很感謝里長在群組裡跟大家說有這樣的情況，同事都非常的踴躍，馬上都在line群組+1支持。
汐止警分局副分局長黃建中表示，這段時間很感謝社會大眾對警察同仁的支持照顧，這次也很謝謝興福里的守望相助隊把這個月工作的夜點費捐出來，讓同仁的家屬感受到社會的溫暖。
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