北市鄉土教育中心推特展 免費一窺「華江三美」

台北市鄉土教育中心自即日起至111年11月13日止，舉辦「小水鴨之華江戀情」特展，介紹台北市華江溼地成為國際鳥盟重視的鳥類棲地的發展史，自即日起至111年11月13日止，每星期二至星期日（國定假日休館），上午9時至下午5時，免費開放參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，自1983年起，華江濕地由候鳥生態保育區、雁鴨公園、野生動物保護區、野雁保護區，到「華江雁鴨自然公園」的發展歷程，更是一部見證台北市華江溼地成為國際鳥盟重視的鳥類棲地的發展史，同時今年剛好也是「台北市野雁保護區」成立25周年。

張欽鵬表示，此特展出分為三大主題，以大型彩色輸出展板呈現為主，介紹華江雁鴨自然公園的地理生態，包括從「艋舺文化在華江」、「航照圖下的華江風水」，介紹歷史發展和近年來濕地範圍變化；華江昆蟲大進擊、「華江的嬌客、華江野花園等展區介紹濕地常見鳥類、植物與昆蟲，讓民眾認識號稱「華江三美」的禾草芋蘭、球翅螽斯與小水鴨。

策展人華江溼地守護聯盟理事長李咸亨表示，萬華又稱艋舺，位於大漢溪與新店溪匯流處，下至淡水河，自清代以來即為重要的河港城市，由於經年累月淤積大量泥沙，河川流速變慢，河岸逐漸形成一片廣大的沙洲濕地。這些沙洲濕地裡含有大量的有機質與腐質物，適合許多魚蝦與貝類在此生長，進而成為鳥類覓食理想的場所。有了穩定的食物來源，每到秋冬交替的季節，這裡就成為冬候鳥的棲地，其中也以雁鴨科鳥類最多。

鄉土教育中心表示，本次展覽期望透過豐富完整的圖文資料呈現，並為即將於11月份開始舉辦的華江雁鴨季活動暖身，盼增進附近社區居民對華江濕的了解，進而重視濕地保育的永續工作，並喚起大眾珍惜自然資源的保育意識，透過公私協力的運作，齊力示範新型態的生態保育。