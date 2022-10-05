南美蜥蜴誤闖民宅 淡水里民驚嚇通報動保處安置

一隻大蜥蜴在籠子裡面爬來爬去，這隻可不是誰家養的寵物，而是誤闖民宅的大蜥蜴，日前新北市淡水區幸福里仁愛路社區住宅，有民眾發現這隻大蜥蜴跑進他們1樓住家，嚇得居民趕緊通報里長以及動保處，居民表示，當天晚上發現蜥蜴跑進家中，後來跑走後又闖入院子，擔心蜥蜴會咬傷人因此先用石塊將牠圍住，等動保處來處理。

根據動保處了解，這隻蜥蜴是屬於美洲蜥蜴科的金南美蜥蜴品種，身長大約60公分，一般都是肉食性，以小鼠、蟋蟀、果實及蔬菜為主食，大多分佈在中南美洲一帶，居民說，這隻蜥蜴在夜晚圍困的過程中，還發現牠身上的皮膚鱗片會變色，非常特殊，研判有可能是有人飼養的寵物跑掉了，或是被棄養。

居民表示，他們的住家在巷弄內，都是社區公寓，1年前還在旁邊的大排水溝發現一公尺的蜥蝪，但很快的就跑走，而這次住家被南美蜥光顧。幸福里長李佳倩也說，這裡都是住宅區，一看就知道這蜥蜴非原生種，不是有人飼養沒注意被逃出，不然就是被遺棄，因此里長也呼籲，養小寵物就要愛到底千萬不要棄養，希望大家都能夠尊重生命好好愛牠，而最後這隻金南美蜥蜴也由新北市動保處收留安置。