萬里幼兒園假日親子活動 學童變地質研究員

新北市立萬里幼兒園111學年度假日親子活動開跑，上週末小朋友來到家鄉知名的景點「野柳地質公園」，當起一日小小地質研究員，在地質公園中認識地質，體驗地質研究員的日常，進而培養學童的觀察力，同時宣導保護海洋，減少海洋垃圾，學習將廢棄物創作成有意義的寶物。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，每年都會精心籌備精彩內容的親子假日課程，以及透過有趣好玩的遊戲課程內容，增進親子情感互動技巧，這一期有四堂課程，只有第一堂小小地質研究員是戶外課程，其餘課程都在室內，不過精彩與熱門程度不輸戶外課程，要帶給重視親子教育的爸爸媽媽們，珍貴的親子互動技巧。

在小小地質研究員中，親子一起近距離觀察地質，並且大手攜小手將海廢DIY活化，讓親子擁有好玩又充實的一天，接下來還有三堂課分別是『親子律動』、『親子閱讀』與『有趣的香草』，歡迎有興趣的家長帶著小寶貝報名參加，讓親子的假日時光充實又充滿趣味性。