台南議會閉會112年度總預算尚未完成審議 黃偉哲：尊重

台南市議會第3屆第8次定期會今天下午閉幕。本次會期通過墊付預算逾27億元，112年度市政總預算案因部分市府局處預算尚未完成審議，主席郭信良議長裁示，待黨團協商並經程委會確定日程，再召開臨時會繼續審議。台南市長黃偉哲率領各局處首長出席大會，對於總預算未審查表達尊重。

台南市112年度總預算案，編列歲入預算980億2320萬6千元，歲出預算1025億7823萬4千元，歲入歲出差短45億5502萬8千元，差短部分擬以舉借同額借款支應。不過截至今天下午議程結束止，市府新聞處、工務局、水利局及交通局等4個局處單位仍未完成預算審議。因此，主席郭信良議長於大會裁示，待黨團協商及程委會同意，擇期再召開臨時會續審。

第8次定期會期間審議市府提案90案，議員提案348案。市府提案含逕送大會之墊付款案在內，墊付案共86件，並有84件獲大會通過墊付，墊付預算總計27億9051萬1千元，其中17億3344萬9760元為補助款，市配合款10億5706萬1240元。

在其它議案部分，針對「台南市四草水域觀光管筏管理自治條例」部分條文修正草案，大會決議請觀旅局檢討修正後下個會期再行審議。臨時動議方面，通過議員臨時提案以具有時限亟待解決事項為限，且須有4人以上之連署始能成立；此外，有關建請教育局成立專案小組於一個月內調查校園性侵、強制猥褻等黑數事件，大會決議請教育局成立小組納入性平委員會並於一個月內完成調查。

南市議會第8次定期會自7月28日召開以來，進行各部門業務報告、市政總質詢、112年度總預算審查等議程，並針對遊蕩犬貓、騎樓違停等主題，邀請市府相關單位蒞會進行專案報告。因本次會期為本屆最後一次定期會，主席郭信良議長感謝議員同仁認真監督市政，同時也預祝議員努力順利連任，繼續當同事。

市府指出，今天議會墊付款案，除了文化局提出文化部文化資產局核定南市「111-112年私立長榮中學百年教育史料收藏(1885年至1986年)文物維護計畫」一案不同意墊付外，另經發局提出有關經濟部核定南市府「112年度補助直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」經費墊付案，以及經濟部能源局核定111年度「地方政府推動再生能源設置專區補助計畫---台南市推動太陽能光電分區變更案專區(第二期)」經費墊付兩案，主席裁示，下個臨時會再行審議，其餘墊付款案皆通過。

另有關第3屆第2次定期會議員提案制定「台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」經審議後決議擱置。

本次會期有多數議員提案，請南市府警察人力的預算予以寬列，補足警察局的編制員額，以確保市民生命財產安全。另外蔡育輝、蔡淑惠等議員也提案，請台南市政府設立「台南市警察使用警械基金」，作為處理員警因使用警械衍生的賠償及補償適宜，掃除員警擔心使用警械的心理陰影。

台南市議會第8次定期會7月28日至10月5日召開，昨天上午大會經變更議程繼續審查總預算案，並於今天下午進行三讀議案第二、三讀會、報告事項、審議墊付款案、閉幕等議程。