新北2年回收廢棄漁網64公噸 再利用變身生活小物

新北市政府農業局今天表示，永續海洋資源，2年來回收廢棄漁網64公噸，再利用製成生活用品；另實施刺網實名制，讓漁具流失時可找到失主，避免成為海漂垃圾，危及航行安全。

新北市農業局長李玟今天在市政會議報告指出，為維護海洋資源與永續環境，新北市漁業處持續清除海域礁區覆網，4年來清除16多公噸；並在民國109年起，近2年來，推動回收廢棄漁網64公噸。

漁業處向中央社記者表示，委由淡水區漁會向漁民收購回收廢棄漁網，可回收再利用部分，由台灣化學纖維公司製成塑膠原粒，再販賣給產品生產公司。

漁業處指出，日前甫獲全國模範漁民的許文雄，就是擔任淡水海廢魚網回收再利用志工及藍海資源回收站志工；這些回收塑膠原粒混合其它材料加工後，再製成太陽眼鏡鏡框、手機架、杯墊等生活用品，充分循環再利用資源，且避免海廢漁網影響海底生態。

另外，漁業處表示，因刺網操簡易且成本低，是普遍的漁業作業方式。為避免海廢漁網影響漁船航行安全及海洋生態，自民國108年起，率先實施「刺網實名制」，在新北海域作業或攜帶進出漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數。

漁業處指出，行政院農業委員會於110年也實施「刺網漁業漁具標示措施」，可維護漁民刺網漁具財產，避免失竊或意外流失，透過浮球標示能在拾獲漁網後發還漁民，不再繼續漂流。

新北市環保局長程大維也在會中表示，海廢種類繁多，可分為海岸、海底及海漂垃圾。近年與民間的台灣湛藍海洋聯盟合作，以海漂垃圾吸塵器概念，於瑞芳區鼻頭漁港測試收集器的機型試驗研究。

環保局指出，海飄垃圾特別容易在港灣累積，不僅影響衛生、景觀，也容易損壞漁具；鼻頭漁港使用的是全電式海漂垃圾收集器，結合AI（人工智慧）的收集器「湛鬥機2.5」正研發升級，將結合5G（第5代行動通訊技術），具備遙控、自動導航收垃圾的功能。

環保局表示，研究最主要目的是進一步分析海漂垃圾的組成、瞭解海廢的產生原因，期往找到更精準打擊海廢的方向，避免垃圾再流入海中。