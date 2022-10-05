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北市動物園羊駝注新血 10月料有新生兒報到

中央社／ 台北5日電

北市動物園今天表示，兒童動物區的羊駝家族最近迎來4名來自新竹及台南新成員，月底將展開配對作業，且10月預期會有新生兒報到，請民眾一起期待。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，為了避免近親繁殖，與綠世界生態農場及頑皮世界野生動物園合作進行羊駝族群管理，北市換出1公、2母共3隻羊駝到新竹後，迎來了2公、2母共4隻羊駝。

動物園指出，4隻羊駝分別叫作「比爾（公）」、「蓋茲（公）」、「貝蒂（母）」和「艾維（母）」，牠們已經通過檢疫，入住兒童動物區，保育員計畫等牠們熟悉環境後，在10月底開始進行配對。

動物園說明，由於羊駝是「刺激排卵」，全年都可以繁殖，且懷孕期長達11到12個月，要先確定「貝蒂」和「艾維」有沒有懷孕，所以考量年齡和血源後，此次配對鎖定「蓋茲」與本土羊駝「安娜」，期待兩隻羊駝能來電，明年秋年就能迎接小羊駝。

此外，動物園表示，根據去年的觀察紀錄，這個月將會有新生羊駝報到，邀請民眾一起期待國慶寶寶誕生。

動物園 北市 新竹

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