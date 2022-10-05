「超級在哪？」王鴻薇酸超級悠遊卡就是把卡片貼手機後

悠遊卡公司昨天推出「SuperCard超級悠遊卡」，儲值透過手機背面NFC感應區即可完成加值，台北市長柯文哲說這張卡「將大賣」。台北市議員王鴻薇今天質疑，這張卡到底「超級」在哪？明明就是把悠遊卡貼在手機後，這樣的東西還要開記者會宣傳，大家要的是手機當悠遊卡，不是手機幫悠遊卡加值。

王鴻薇今天在臉書上表示，她長期關心悠遊卡電子支付，特別是蘋果手機的用戶，當其他很多城市都可以直接感應iPhone時，只有台北還是次等公民。

王鴻薇說，她之前質詢時，悠遊卡公司總經理邱昱凱還保證會有很厲害的方式，可以繞過ios系統，沒想到昨天拿出來一看，不就是把悠遊卡貼在手機後面？原來悠遊卡公司超厲害的方式，就是用膠帶就可以解決的方案，真的太聰明了，「我怎麼都沒想到？那我要問問最聰明的柯市長跟悠遊卡公司，裸機使用者怎麼辦？這種東西會大賣嗎？」

王鴻薇說，對於ios系統用戶她有話要說，台北市民不需要用手機幫自己的悠遊卡加值，台北市民需要的是手機可以當悠遊卡嗶過閘門，「這種東西需要開記者會宣傳嗎？是要宣示自己多沒用？」