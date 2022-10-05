監察院今年首赴新北地方機關巡察 土城公所7日受理陳情

為關心新北市民情，監察院監察委員趙永清將於7日於土城區公所受理民眾陳情，新北研考會表示，這次為今年第1次地方機關巡察，民眾可前一至兩日至市府聯合服務中心或土城區公所預約登記陳情，也請民眾記得攜帶身分證及陳情相關資料。

研考會說明，這次為監察院今年第1次地方機關巡察，民眾可於10月5至6日上午9時至12時及下午2時至5時，至市府聯合服務中心綜合申辦櫃台或土城區公所預約登記陳情；趙永清也將於7日上午9時40分至10時40分於土城區公所7樓開標室受理民眾陳情。

研考會提醒，預約登記陳情，請攜帶本人國民身分證及陳情相關資料，並填具「人民陳訴書」；若是委託他人登記時，則應另攜帶委託書、委託人及受託人國民身分證，才會受理。監察委員將按照登記順序受理陳情，如因登記案件太多，未及當面向監委陳述，將事後以書面處理。

研考會補充，人民陳訴書及委託書表格可至新北市政府聯合服務中心綜合申辦櫃台或土城區公所1樓服務中心現場索取，也可電話聯絡研考會窗口，另以電子郵件提供。