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已虧18億！貓纜15周年 柯文哲：革命未成功同志仍須努力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(左二)與台北捷運公司董事長李文宗(右二)等人今天主持貓纜15週年系列活動開跑記者會，北捷以「揪伴趴趴走、貓纜愛你遊」為主題，推出相關慶祝活動。
台北市長柯文哲(左二)與台北捷運公司董事長李文宗(右二)等人今天主持貓纜15週年系列活動開跑記者會，北捷以「揪伴趴趴走、貓纜愛你遊」為主題，推出相關慶祝活動。

貓纜連年虧損，去年虧損約8千萬，今年截至9月底虧損7千萬元，為了提升貓纜營運，台北捷運趁貓纜15周年推出系列活動，市長柯文哲今出席活動記者會，柯說，貓纜15年，也已虧空18億以上，不過未來這個地點將有環狀線、文湖線、安坑輕軌交會，相當有前景，趁貓纜15年停下來想想未來怎麼發展，「革命尚未成功、同志仍須努力」。

柯文哲與台北捷運公司董事長李文宗等人今天主持貓纜15週年系列活動開跑記者會，北捷以「揪伴趴趴走、貓纜愛你遊」為主題，推出相關慶祝活動。

柯文哲致詞表示，台北貓纜還是台北市指標旅遊景點，儘管15年來有3千萬人次搭乘，但台北貓纜是全世界最便宜的纜車，難怪會虧損這麼多，所以要提高出附加價值。

儘管搭乘人次少、加上票價便宜，導致貓纜虧損多，不過柯也提到，貓纜這個地方還是有願景，未來環狀線與安坑輕軌，加上現在的文湖線將會在這裡交會，先前市府推出三貓(貓纜、貓空、大貓熊)計畫，現在也再趁貓纜15周年，停下來再想一想，怎麼進一步發展，大家要繼續努力，柯文哲最後也喊話「革命尚未成功，同志仍需努力」。

台北捷運公司表示，為歡慶貓纜15周年，從10月起到12月間，貓纜有一系列活動。首先登場的是10月22日至23日的「老朋友同學會」，由專業茶師親自主持貓空露天茶席品茗，每組單人套票500元，包括貓纜來回票一分、茶藝體驗及精緻茶點，再送貓空紀念茶杯一只。

11月19日至20日推出戶外雙人瑜珈，雙人套票優惠一千元，包括貓纜來回票2分，貓空楓樹亭雙人瑜珈課程、貓空特色茶點等；12月17日至18日舉辦拉丁搖曳貓空趴，限18歲以上參加，每組單人套票600元，包括貓纜來回票一分、貓空在地美食及人體彩繪體驗。

貓纜 北捷 柯文哲

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