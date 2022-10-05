法隆妙韻捐第13輛復康巴士 創新北捐車最高紀錄

科技俠侶法隆妙韻在重陽節當天，捐出第13輛復康巴士給新北市，這也是市府歷年來所收到個人捐車的最高紀錄。施先生還揪剛從英國學成歸國的兒子和好友挽出手臂捐輸熱血，施先生表示，自己是第71次捐血，累計捐出1萬7750cc，兒子則是首次，希望兒子以後也能繼承他的志業。

原從事汽車座椅絨布業務，再轉電子電腦周邊產品製造生產的施先生，在2016年跟太太以「法隆妙韻」名義捐出第一輛車，當時市長朱立倫獲知太太是以捐車行善作為獻給先生的生日禮物，因此打趣說等太太生日時，施先生也該回報，自此開啟捐車的連串美談。

上半年會在太太生日3月14日白色情人節當天，下半年選在重陽節。從市長侯友宜上任後，法隆妙韻持續捐贈，一年2輛，從無間斷。

由於施先生行事低調，捐車均委由車商代理，侯友宜和社會局均非常感念他的善行，因此將回贈的感謝牌和模型車，由副局長許秀能親自送到施先生位在三重的公司。施先生還將每面感謝牌和模型車依序排列，乍看就如一列長長的復康車隊。

施先生開心的對許秀能說，兒子到英國唸完電機碩士8月剛回國，他便在重陽節當天揪一起捐血，這是兒子首次捐血，他鼓勵兒子以後也要持續捐血做公益。