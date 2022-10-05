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歡慶貓纜通車15年 茶席派對瑜珈揪伴搶票中

中央社／ 台北5日電
台北巿長柯文哲今天主持貓纜15周年活動記者會。記者林麗玉／攝影
台北巿長柯文哲今天主持貓纜15周年活動記者會。記者林麗玉／攝影

貓空纜車通車15週年，搭乘人數至今已超過3000萬人次，台北捷運公司推出露天茶席、雙人瑜珈及舞蹈派對系列慶祝活動，邀請民眾搭乘貓纜，一同體驗貓空。

台北捷運公司今天舉辦「揪伴趴趴走 貓纜愛你遊」貓空纜車歡慶15週年活動起跑記者會，台北市長柯文哲致詞表示，從96年通車至今，貓纜已成為台北市指標性旅遊景點之一，乘坐人數超過3000萬人次，不過虧損也相當高。

柯文哲指出，將來貓纜是捷運環狀線、文湖線及安坑輕軌的交會點，具有願景與前景，因此市府提出結合貓空、貓纜與貓熊的「三貓計畫」，提高附加價值，打造休閒文化基地。

台北捷運公司總經理黃清信說，貓纜票價與國際相比低廉，15年來初估虧損逾新台幣12億元，但同仁無論颳風、落雷、大雨，每天均不間斷地克服山區惡劣環境，努力維持系統最完美狀態，才讓貓纜安全與穩定性獲世界肯定。

黃清信分享貓纜往事，像是通車初期面臨許多質疑，當時市長郝龍斌與前市長馬英九試搭時，就被吊在空中動彈不得，還因為颱風接連侵襲，導致塔柱地基嚴重流失，一路走來十分艱辛。

黃清信表示，99年重新通車後，貓纜受到民眾支持，天天大排長龍、滿載測試，下一步目標便是確保財務永續經營，結合貓空特色彰顯品牌價值，相信未來前景可期。

北捷介紹，為期2個月的馬拉松式慶祝活動，包含露天茶席、戶外雙人瑜珈及拉丁舞蹈派對，首先登場的露天茶席由專業茶師主持；緊接著11月的雙人瑜珈，將有攝影師協助拍攝網美照；最後壓軸的舞蹈派對，將在貓纜貓空站不曾開放過的神秘儲車區舉行。

北捷表示，活動票價均附貓纜來回票券及貓空在地美食，報名從即日起至售完為止，詳細資訊可上「今天有空瞄一下 屬於貓空ㄉ日記」臉書粉絲專頁查詢。

貓纜 捷運環狀線 北捷

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