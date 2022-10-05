侯友宜、阿基師同台 推綿滑Q彈山藥料理、輕旅行

新北山藥產季到來，新北市府與福容大飯店、雄獅旅遊合作，推出6道山藥料理與20梯次山藥國內輕旅行，讓民眾到產地採收山藥，最低只要399元。新北市長侯友宜今與福容大飯店廚藝總監鄭衍基（阿基師）同台，阿基師端出現做料理，並說新北山藥入口綿滑Q彈，最適合入菜的滋補。

侯友宜說，秋季東北角盛產山藥，自己也很喜歡吃。今年與福容大飯店合作，在飯店的連鎖通路，以山藥製成的滋補料理，方便民眾享用，同時也跟雄獅旅遊合作，推出山藥國內輕旅行，現場還加碼3場次，共20梯次，振興國旅並支持在地農產。

阿基師說新北山藥入口綿滑Q彈，且切口不易褐化，是最適合入菜的滋補食材。今年在福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點，各別開發2種不同的特色山藥料理，自10月15日至11月15日，提供6種獨具風味的山藥料理。阿基師也在現場現切山藥，端出山藥涼拌、入湯等料理。

雙溪區長藍瑞珉說，今年因為東北角夏天缺水，因此產量及品質沒有往年好，所以好的山藥今年較少，民眾若想品嚐建議儘早至農會購買。瑞芳地區農會理事長林光明則說，新北山藥主要種植基隆原生種，是台灣特有的野生品種，口感Q糯綿細。另外，他也傳授挑選小訣竅，選擇山藥表皮光滑，表示較新鮮。