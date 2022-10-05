塭ㄟ故事館開幕滿月 接待超過2百位民眾了解歷史

新北市地政局在塭仔圳重劃工程期間設置的特展「塭ㄟ故事館」，開幕一個月接待民眾超過200位，包括地政事務所、區公所、學校教師等團體，還有在地居民、參與重劃的地主、房地產從業人員、輔大學生等，民眾對於塭仔圳蘊含豐富的歷史脈絡感到新奇，也對塭仔圳未來的發展充滿期待。

搶得故事館預約頭香的林姓民眾說，他住在泰山明志路上，剛搬來時塭仔圳，還能看得到蓮藕田，幾十年來看著它從農田變成工廠，得知故事館開放參觀的消息就第一時間預約，想來看看重劃後的塭仔圳會是什麼模樣。

同樣是第一批進館參觀的郭姓民眾也說，他住在新莊丹鳳，每天都會經過塭仔圳，看到這麼大片土地竟然可以重劃成功，拆遷過程也沒有抗爭，「真的很厲害，也覺得市政府很用心！」

一名在輔大任職的教授，日前帶著妻子一起參觀故事館，教授說，每次來上課就發現學校周圍的鐵皮屋一點一點的拆掉了，實在很好奇，所以特地來了解學校周邊未來會有什麼發展。

地政局指出，開發時也整理出塭仔圳歷史演進過程資料，並以在地原生工廠做為特展場地，館內有互動設施、資料豐富，還播放塭仔圳市地開發紀錄片－「來塭厝」，都讓民眾更理解市地重劃的原因，加深在地認同感。

地政局指出，「塭ㄟ故事館」是深入了解塭仔圳的良好情境教材，民眾從認識自己家園的歷史脈絡，進而更深愛且尊重這塊土地，地政局敬邀民眾及地方文史團體、學校機關預約參觀，現場會由同仁熱情導覽解說。