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國慶連假將到 麗寶天空之夢摩天輪國旗燈光秀登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國慶連假將到，麗寶天空之夢摩天輪國旗燈光秀登場。圖／麗寶樂園渡假區提供
國慶連假將到，麗寶天空之夢摩天輪國旗燈光秀登場。圖／麗寶樂園渡假區提供

國慶連假將到，麗寶天空之夢摩天輪的國旗燈光秀登場，燈光設計將藍白紅國旗三色相間的顏色漸層變化，像將國旗圖騰高掛夜空，即日起到10月10日每晚7點到隔天凌晨5點，都可以欣賞到限定版的國旗燈光秀。

渡假區籌畫一系列萬聖節活動及氛圍布置，包括探索世界的萌鬼花車遊行、麗寶福容大飯店的搞怪遊行趣、搗蛋萬聖節手作DIY等多項萬聖節限定活動，麗寶休息站也有為期3天的台灣女孩日「挺聲女孩、轉變未來！」國際女童關懷展。

麗寶樂園另推出的多項優惠及活動，包括鄉親月99元、萬聖裝扮優惠299元起、壽星優惠399元等多項優惠。

陸上樂園探索世界現正推出萬聖節主題，萬聖裝扮面積達50%以上，12歲以下即可享299元優惠入園；12歲以上享500元優惠入園。

即日起至10月31日開放5到12歲以下兒童參加萬聖節遊行，當日萬聖裝扮達身體面積50%以上即可免費報名跟著花車一起遊行。也可選擇渡假區官網商城「萬聖親子套票」1099元，內含探索世界門票全票一張、12歲以下門票一張、南瓜提桶一個。

麗寶陸上樂園探索世界現推出萬聖節主題，萬聖裝扮面積達50%以上，12歲以下可享299元優惠價。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶陸上樂園探索世界現推出萬聖節主題，萬聖裝扮面積達50%以上，12歲以下可享299元優惠價。圖／麗寶樂園渡假區提供

萬聖節 國旗 麗寶樂園

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