新北議長慰問三重因公辭世警家屬 籲民間企業協助

新北市三重警分局48歲警員蘇文明日前處理案件之後身體不適，隔日就醫仍因心肌梗塞猝逝，身後留下手疾難以正常工作的妻子、剛考上大學的獨子，家庭頓失經濟依靠。近日繼新北市長侯友宜、警政署長黃明昭，今天議長蔣根煌也到靈堂上香、慰問家屬，允諾給予協助。

蘇文明是83年警專11期刑事偵查科畢業，當年7月分發至三重警分局服務迄今。上個月29日凌晨3時許，他到忠孝橋下處理男子自焚死亡案件，返回大同派出所之後感到暈眩身體不適，隔日晚間9時許再度因為胸悶，就醫途中即昏迷，急救後仍於晚間11時46分宣告不治，死因是心肌梗塞。

蘇文明從警超過29年都在三重地區服務，108年3月24日在三重區光興街發生氣爆火警時，奮不顧身逐戶敲門協助居民逃命，因而獲得新北市政府頒發忠勤、忠義楷模，由市長侯友宜親自頒獎表揚。

今天新北市議會議長蔣根煌由市警局長黃宗仁、三重警分局長陳永昌陪同至靈堂上香，陳永昌向議長說明，蘇文明是處理案件時身體不適，後續就醫不治，屬「因公死亡」，將協助爭取應有撫卹金，警政署也有「公益信託警察醫療及照護基金」，提供因公傷殘、死亡員警與家屬照顧與協助，三重警分局已成立治喪委員會協助遺眷辦理後續事宜。

此外，由於蘇文明是家中經濟支柱，妻子曾受傷導致手部肌肉萎縮，行動受限，僅能打零工貼補家用，獨子剛考上大學就讀1年級，且還有房貸壓力，新北市警察局已發起「警心行動」，希望協助一生奉獻給警察工作的兄弟照顧家人，並公布遺眷帳戶（華南銀行，戶名鄧文雅，帳號162202315012），籲請各界愛心人士慨助。議長蔣根煌亦表示將請民間企業共同協助家屬度過難關。