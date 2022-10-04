瑞芳猴硐地區大清消 預防登革熱效果好

瑞芳全區消毒第三階段在這一、兩個月馬不停蹄的進行當中，今(4)日來到猴硐地區的猴硐里和弓橋里，由里長帶領消毒人員進行大清消，各個角落都不放過，居民也感謝瑞芳清潔隊安排的定期消毒工作，讓居住環境免受登革熱的危害。

即使現在已進入秋天，但氣候依然高溫炎熱，環境衛生問題很重要，為了預防登革熱，各里配合環保局，每年的全區消毒工作第三階段已經陸續展開，而在4日上午，就在猴硐地區進行消毒工作，里長也特別帶隊，讓大街小巷都消毒，維護環境清潔。

瑞芳區全區大消毒，往往在每年都會有三次，而今年第三階段在這一兩個月已經陸續展開，要深入鄰里社區大小巷弄，針對居家外圍、水溝、防火巷，噴灑消毒水。

弓橋里長潘政信表示，一大早就協助帶路，進行全里的消毒工作，配合新北市政府環保局，進行全區消毒，預防登革熱。居民說有消毒真的有差，居家環境衛生變得更好了。