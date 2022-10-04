新巴士進入瑞芳社區卡卡 覓空地讓車好迴轉
位在新峰里的黃金大鎮社區住戶達四百多戶，居住人口眾多，因此多年前新北市新巴士也協調開進社區讓居民可以方便搭車，但因為社區巷弄狹小，加上車輛停放亂象，讓新巴士駛入社區常常卡卡，今(4)日相關單位就到現場會勘，也尋覓了一塊空地要來做為新巴士的待轉及上下車區域。
瑞芳區新峰里黃金大鎮社區，一直以來都有新北市新巴士進出，嘉惠在地上百戶的居民，但社區長期以來巷道就比較狹小，所以新巴士在迴轉上本來就有困難，再加上住戶的車輛有時候就停在紅線上，更是讓新巴士的駕駛更難行。
市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，今天會勘邀集相關單位來現場討論解決方法，現場看中社區警衛室旁的停車場，空間夠大可以作為臨時停放讓乘客上下車，還有迴轉的地方，而地主也大方同意出借場地讓新北市新巴士可以使用，造福社區居民。
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