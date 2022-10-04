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三芝小路慢漫走三和慢活節 攝影比賽成績出爐

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
藉由小路慢漫走三和慢活節活動，要讓社區的亮點與特色展露無遺，吸引更多民眾親身造訪。 圖／紅樹林有線電視提供
藉由小路慢漫走三和慢活節活動，要讓社區的亮點與特色展露無遺，吸引更多民眾親身造訪。 圖／紅樹林有線電視提供

秋高氣爽豔陽高照，三芝區三和社區發展協會舉辦小路慢漫走三和慢活節活動，希望藉由活動漫遊三芝三和社區，並且也透過來到社區的實地踏查，深度的認識三芝，感受三和社區的美麗風景、品嚐在地美食，並將當季現採農作物帶回家。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，社區辦活動，希望能夠達到推廣效果，今年除了辦理攝影比賽，還有小旅行，加上成果展上一整天的探訪、市集等活動，就是要讓社區的亮點與特色展露無遺，吸引更多民眾親身造訪。

這一次的活動，還特別邀請三芝幼兒園的孩子來當開場表演嘉賓，可愛的裝扮與充滿活力的舞蹈，為活動揭開序幕，此外今年社區的攝影比賽，特別為小朋友們開設組別，也趁著活動授獎，讓小朋友可以認識家鄉，並且讓孩子眼中的家鄉透過比賽讓更多人看見。

秋季，正好也是三芝茭白筍的產季，社區的活動除了農特產市集，還辦理趣味的當季農特產拍賣活動，茭白筍、蓮藕與地瓜，在拍賣官的主持下，一下就被搶購一空，三和社區也期待不論是在地人文風情還是農特產，都要透過活動推廣出去，讓更多的人認識三和社區，進而吸引親自造訪，為社區帶來觀光活絡與經濟。

攝影比賽

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