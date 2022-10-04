議員助金山國小設備更新 提升師生上課環境
金山國小以往教師沒有專用的辦公桌，都是以汰換下來的學生課桌椅拼湊起來使用，相當的克難，為了要提升教師的工作環境品質，市議員白珮茹實地的會勘，並且為老師爭取更新辦公桌，近來全新的辦公桌進駐，教師使用後回饋，現在改作業與辦公更有效率，收納也更整齊。
金山國小校長顏顯權表示，不只是教師的辦公桌，還有之前學生的電腦教室，滾輪座椅出現了釘針外露、滾輪脫落損壞的情況，在市議員的爭取下，也全面更新，讓學生上電腦課時，不再需要擔心座椅的釘針會勾到衣服或是被刮傷，上起課來更認真有效率。
市議員白珮茹說，希望透過將師生上課都會使用到的設備更新，讓老師辦公起來可以更舒適，而學生也可以在更有精神、安全的教學環境下學習，要讓師生在友善的上課環境中更有效率的工作與求學。
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