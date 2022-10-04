快訊

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦「這理論」是錯的

陳時中自評疫苗政策90分 柯文哲露驚訝表情「怒飆3字」

議員助金山國小設備更新 提升師生上課環境

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山國小教師全新的辦公桌進駐，讓老師辦公起來可以更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
金山國小教師全新的辦公桌進駐，讓老師辦公起來可以更舒適。 圖／紅樹林有線電視提供

金山國小以往教師沒有專用的辦公桌，都是以汰換下來的學生課桌椅拼湊起來使用，相當的克難，為了要提升教師的工作環境品質，市議員白珮茹實地的會勘，並且為老師爭取更新辦公桌，近來全新的辦公桌進駐，教師使用後回饋，現在改作業與辦公更有效率，收納也更整齊。

金山國小校長顏顯權表示，不只是教師的辦公桌，還有之前學生的電腦教室，滾輪座椅出現了釘針外露、滾輪脫落損壞的情況，在市議員的爭取下，也全面更新，讓學生上電腦課時，不再需要擔心座椅的釘針會勾到衣服或是被刮傷，上起課來更認真有效率。

市議員白珮茹說，希望透過將師生上課都會使用到的設備更新，讓老師辦公起來可以更舒適，而學生也可以在更有精神、安全的教學環境下學習，要讓師生在友善的上課環境中更有效率的工作與求學。

議員 金山

延伸閱讀

越南公務公職人員薪水低 兩年近4萬人求去

金山磺清大橋「波浪大道」增人行道 安全賞落日看蓮花

風火輪倉鼠音速飛奔 跑到一半沒電「瞬間關機」倒地翻肚狂喘：累死本鼠了

閒置空間變成健身、遊戲室 青山國中小學生超愛

相關新聞

新北議長慰問三重因公辭世警家屬 籲民間企業協助

新北市三重警分局48歲警員蘇文明日前處理案件之後身體不適，隔日就醫仍因心肌梗塞猝逝，身後留下手疾難以正常工作的妻子、剛考...

近700原民長者齊聚球場 侯友宜現場尬舞、開球

今日是農曆九月九日重陽節，新北市府舉辦原民文化健康站聯誼活動，近700多位長者齊聚樹林體育園區木槌球場。新北市長侯友宜今...

城博移展北市府大樓 吳沛憶批：柯文哲卸任還寄生市府

台北城博結束，北市將另動用650萬將展品移至市府大樓內台北探索館，移展項目為「台北的未來」內容為2隻機器手臂搭配影片撥放...

推廣隨手清狗便 新北抽iPhone 14

過往民眾出門遛狗，經常地上產生狗便卻未清理，新北市環保局陸續建置狗便箱達63座，讓民眾可隨手取袋清狗便，今世界動物日新北...

「SuperCard超級悠遊卡」上市搭加值機功能 柯文哲預估這原因會大賣

台北市長柯文哲任內積極推動「一卡(悠遊卡)一通(台北通)一付(悠遊付)」後，悠遊卡公司再度推出「SuperCard超級悠...

鶯歌陶瓷博物館舉辦國際咖啡杯大賽 獎金最高35K

近年世界各地引發咖啡熱潮，搭配陶瓷咖啡杯及生活美器成為趨勢。新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。