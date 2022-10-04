新北把關建築物消防安全 侯友宜表揚五大公會績優人員

新北市轄內列管8萬多棟建築物，是全台第一，新北市府積極把關建築物消防安全，每年由設備師、士配合消防局完成10萬多家場所的檢修申報，市長侯友宜今天至消防局禮堂，表揚消防器材公會、設備師公會、設備士公會、液化氣體燃料公會、分裝協進會等五大公會78名績優人員及7家熱水器品牌商，感謝他們捍衛公共安全。

市長侯友宜說，安居樂業一直是市府施政重點，非常感謝五大公會人員多年來配合市府推動公共安全與居家安全政策，在各自工作領域上善盡職責、無私協助，未來市府將持續與業界共同併肩作戰，執行逾期鋼瓶不灌裝、容器送驗要定期、CO中毒永杜絕、消防審勘厚專業、檢修申報零缺失、公私協力齊防災，六大宣言，讓新北更安全，市民安心。

新北消防局說，每年有800多位設備師、士配合消防局，完成10萬多家場所的檢修申報、1500多件的會審會勘、器材公會，更研發出水滅火器，可提升撲滅電器火災時的安全。