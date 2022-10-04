歡慶鄞山寺200週年 淡水鄧公里重陽健行千人共襄盛舉

秋高氣爽，吹著涼風的晴天，在假日可是戶外踏青的好時機，新北市淡水區鄧公里日前就舉辦了敬老重陽健行活動，同時也慶祝里內著名寺廟鄞山寺建廟200週年活動，當天氣候非常適合戶外活動，因此健行活動吸引超過一千多人到場共襄盛舉。

現場洪孟楷立委、蔡錦賢議員、陳偉杰議員、鄭宇恩議員、巫宗仁區長及淡水一信經理，都出席一同在起點出發，鄧公里長邱美津表示，這次路線，從鄞山寺開始到滬尾櫻花大道也是淡水的後花園，再到目的地三空泉後折返回到鄞山寺讓大家一起參與摸彩的活動。

這次沿途走到三空泉還有許多的熱心議員參選人在中間發放礦泉水等補給品，鄧公里長邱美津說，藉由這次的健行活動，揮別過去疫情的壟罩，讓大小朋友陪伴著長輩走一趟淡水美麗的山景，更能夠增進體力促進健康，而這次活動超過一千多人參加，更期盼未來可以繼續舉辦健行一起動健康。