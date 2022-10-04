近700原民長者齊聚球場 侯友宜現場尬舞、開球
今日是農曆九月九日重陽節，新北市府舉辦原民文化健康站聯誼活動，近700多位長者齊聚樹林體育園區木槌球場。新北市長侯友宜今也到場尬舞，並與長者一同開球，還跟長輩開玩笑說，若撐得住自己5分鐘的講話，就表示身體很健康「勇槌不朽」。
侯友宜說，新北23處文化健康站，三年多來已服務172萬人次的原住民長者，也推動55歲以上敬老卡、假牙裝設、中低收或是一般補助，在自己任內必定會繼續推動促進長者健康的政策，文化健康站也會繼續守護原住民長者的健康，盼長者好好照顧自己身體
新北原民局說，這次再度邀請「Tashion泰雅時尚」舞團，設計一段充滿活力的開幕舞蹈，並帶領健康操，也有五名長者、一名照服員在旁拍奏小箱鼓，增添律動感，今年開球儀式則由侯友宜與各文健站長者、貴賓一同開球，開球長者年齡均在65歲以上，烏來站的代表長者甚至高齡87歲，29人同時將球擊向終點柱；而槌球冠亞軍之戰，由新莊福壽文健站拿下冠軍，樹林原動力2文健站拿下亞軍。
至於趣味競賽的部分，今年強調手眼協調、團隊合作，總計有三項目—袋袋相傳、金字塔疊疊樂、水桶接接樂，雖然較為靜態，但長者仍玩得不亦樂乎。最終由烏來文健站拔得頭籌獲得第一，淡水文健站緊追在後獲得第二，因人數較少而一起組隊的豐年文健站、板橋文健站獲得第三，中和文健站獲得第四，首次參加聯誼活動的溪州文健站獲得第五，新樹版文健站則獲得第六。
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