快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

近700原民長者齊聚球場 侯友宜現場尬舞、開球

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
趣味競賽長者積極參與，努力獲得最好的名次。圖／新北市原住民族行政局提供
趣味競賽長者積極參與，努力獲得最好的名次。圖／新北市原住民族行政局提供

今日是農曆九月九日重陽節，新北市府舉辦原民文化健康站聯誼活動，近700多位長者齊聚樹林體育園區木槌球場。新北市長侯友宜今也到場尬舞，並與長者一同開球，還跟長輩開玩笑說，若撐得住自己5分鐘的講話，就表示身體很健康「勇槌不朽」。

侯友宜說，新北23處文化健康站，三年多來已服務172萬人次的原住民長者，也推動55歲以上敬老卡、假牙裝設、中低收或是一般補助，在自己任內必定會繼續推動促進長者健康的政策，文化健康站也會繼續守護原住民長者的健康，盼長者好好照顧自己身體

新北原民局說，這次再度邀請「Tashion泰雅時尚」舞團，設計一段充滿活力的開幕舞蹈，並帶領健康操，也有五名長者、一名照服員在旁拍奏小箱鼓，增添律動感，今年開球儀式則由侯友宜與各文健站長者、貴賓一同開球，開球長者年齡均在65歲以上，烏來站的代表長者甚至高齡87歲，29人同時將球擊向終點柱；而槌球冠亞軍之戰，由新莊福壽文健站拿下冠軍，樹林原動力2文健站拿下亞軍。

至於趣味競賽的部分，今年強調手眼協調、團隊合作，總計有三項目—袋袋相傳、金字塔疊疊樂、水桶接接樂，雖然較為靜態，但長者仍玩得不亦樂乎。最終由烏來文健站拔得頭籌獲得第一，淡水文健站緊追在後獲得第二，因人數較少而一起組隊的豐年文健站、板橋文健站獲得第三，中和文健站獲得第四，首次參加聯誼活動的溪州文健站獲得第五，新樹版文健站則獲得第六。

新北市長侯友宜(中)、與會貴賓以及23區的文健站代表長者，共同完成開球儀式。圖／新北市原住民族行政局提供
新北市長侯友宜(中)、與會貴賓以及23區的文健站代表長者，共同完成開球儀式。圖／新北市原住民族行政局提供

新北市長 侯友宜 原住民

延伸閱讀

韓國瑜動作頻頻「求復出」？ 侯友宜僅說一句話

侯友宜團隊冷處理選戰？ 林佳龍：因為他緊張了

藍營11月將辦北台灣聯合造勢 侯友宜是否出席沒說死

侯友宜團隊批只會抄政見 林佳龍反駁：我有很多創新政策

相關新聞

近700原民長者齊聚球場 侯友宜現場尬舞、開球

今日是農曆九月九日重陽節，新北市府舉辦原民文化健康站聯誼活動，近700多位長者齊聚樹林體育園區木槌球場。新北市長侯友宜今...

城博移展北市府大樓 吳沛憶批：柯文哲卸任還寄生市府

台北城博結束，北市將另動用650萬將展品移至市府大樓內台北探索館，移展項目為「台北的未來」內容為2隻機器手臂搭配影片撥放...

推廣隨手清狗便 新北抽iPhone 14

過往民眾出門遛狗，經常地上產生狗便卻未清理，新北市環保局陸續建置狗便箱達63座，讓民眾可隨手取袋清狗便，今世界動物日新北...

「SuperCard超級悠遊卡」上市搭加值機功能 柯文哲預估這原因會大賣

台北市長柯文哲任內積極推動「一卡(悠遊卡)一通(台北通)一付(悠遊付)」後，悠遊卡公司再度推出「SuperCard超級悠...

鶯歌陶瓷博物館舉辦國際咖啡杯大賽 獎金最高35K

近年世界各地引發咖啡熱潮，搭配陶瓷咖啡杯及生活美器成為趨勢。新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國...

新北市議員陳科名辦「重陽節敬老活動」 盼推動奉茶文化培養孝道

今日是重陽節，新北市議員陳科名與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。