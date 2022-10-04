台中議員攜手里長參選人辦重陽活動 發百份麵線為長者祝壽

今天是重陽節，台中市後車頭發展協會理事長、東南區中市議員鄭功進，首度結合東區干城里長參選人呂彥蓉、南區新榮里長參選人蔡明昌，在沒有設置老人共餐關懷據點的里，共同舉辦「重陽健康嘉年華」祝壽送暖活動，一連3天發放百份絲瓜麵線，為里內長者祝壽。

鄭功進表示，東區干城里人口2211人，里內近4分之1人口都是銀髮長輩，且很多家庭是隔代教養。干城里長參選人呂彥蓉日前建議他除了重視幼兒的生長環境之外，也要多關懷里內長輩，關心隔代家庭的照顧問題。

呂彥蓉說，自己是第二次出來參選干城里長，因看見里內還有很多該做、能做，卻未做的區里建設，卻長期不受到重視與發揚，像是二七部隊的脈絡史觀的爬梳，還有第四市場的「文藝復興」再生。若有機會當選里長，將會主動協助各團體，媒合市府相關計畫申請，讓參選的三大承諾「守幼、護弱、顧小」得以落實。