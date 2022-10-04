快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中議員攜手里長參選人辦重陽活動 發百份麵線為長者祝壽

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市議員鄭功進與東區干城里長參選人呂彥蓉、南區新榮里長參選人蔡明昌，共同舉辦「重陽健康嘉年華」祝壽送暖活動，一連3天發放百份絲瓜麵線。圖／鄭功進服務處提供
中市議員鄭功進與東區干城里長參選人呂彥蓉、南區新榮里長參選人蔡明昌，共同舉辦「重陽健康嘉年華」祝壽送暖活動，一連3天發放百份絲瓜麵線。圖／鄭功進服務處提供

今天是重陽節，台中市後車頭發展協會理事長、東南區中市議員鄭功進，首度結合東區干城里長參選人呂彥蓉、南區新榮里長參選人蔡明昌，在沒有設置老人共餐關懷據點的里，共同舉辦「重陽健康嘉年華」祝壽送暖活動，一連3天發放百份絲瓜麵線，為里內長者祝壽。

鄭功進表示，東區干城里人口2211人，里內近4分之1人口都是銀髮長輩，且很多家庭是隔代教養。干城里長參選人呂彥蓉日前建議他除了重視幼兒的生長環境之外，也要多關懷里內長輩，關心隔代家庭的照顧問題。

呂彥蓉說，自己是第二次出來參選干城里長，因看見里內還有很多該做、能做，卻未做的區里建設，卻長期不受到重視與發揚，像是二七部隊的脈絡史觀的爬梳，還有第四市場的「文藝復興」再生。若有機會當選里長，將會主動協助各團體，媒合市府相關計畫申請，讓參選的三大承諾「守幼、護弱、顧小」得以落實。

蔡明昌說，新榮里65歲以上長者雖僅有630人，佔里內總人口數14.5%，但高樓大廈林立，比鄰而居卻互不相識，不少獨居老人因缺少親生子女的關懷，常見失能失智問題，且有惡化趨勢，這也是他參政的初衷，希望透過里安五環，打造社福社造的新好生活。

台中市南區新榮里長參選人蔡明昌發放百份絲瓜麵線。圖／鄭功進服務處提供
台中市南區新榮里長參選人蔡明昌發放百份絲瓜麵線。圖／鄭功進服務處提供

2022大選 重陽節

延伸閱讀

苗栗縣長選戰 綠營徐定禎拋2千元敬老禮金政見

光陰織錦繡！ 台南光華高中不一樣的慶重陽

南市愛在重陽！ 「愛‧回家」關心長輩零距離

萬里幼兒園重陽敬老 為長輩獻上超萌祝福

相關新聞

不是柯志恩！韓國瑜下周回歸高雄助選 第一個站台的人是「她」

高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨中央助選團副團長，今天到高雄與柯志恩碰面，媒體在高雄市黨部守候一整天，不過韓國瑜都沒有現身。...

韓國瑜動作頻頻「求復出」？ 侯友宜僅說一句話

高雄前市長韓國瑜近日動作頻頻，為國民黨市長參選人、議員站台，外界解讀為復出起手式。新北市長侯友宜今受訪僅說，大家一起努力...

藍營11月將辦北台灣聯合造勢 侯友宜是否出席沒說死

民進黨北北基桃市長參選人陳時中、林佳龍、蔡適應及鄭運鵬今合辦首場聯合記者會，國民黨也預計11月在桃園辦北北基桃聯合造勢。...

柯文哲證實有「挖角」 沈慧虹批善意遭選舉抹黑：絕非吃碗裡看碗外

今天是世界動物日，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天邀來立委蘇巧慧「合體」參訪動物保護教育園區。針對台北市長柯文哲證實曾想「...

侯友宜團隊冷處理選戰？ 林佳龍：因為他緊張了

新北市長侯友宜團隊與民進黨新北市長參選人林佳龍交鋒時，多派出局處首長、選辦發言人來對戰，外界認為這是林打不起空戰的原因之...

獨／新北土樹三鶯大選民調出爐 江怡臻意外落至11名

新北第八選區日前進行仿大選民調，令人訝異的是，2018年以新北女性第一高票當選的議員江怡臻，今年仿大選民調竟排行落至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。