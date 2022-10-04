城博移展北市府大樓 吳沛憶批：柯文哲卸任還寄生市府

台北城博結束，北市將另動用650萬將展品移至市府大樓內台北探索館，移展項目為「台北的未來」內容為2隻機器手臂搭配影片撥放，將做為探索館常設展。但市議員吳沛憶發現，主要內容卻是柯文哲市長擔任旁白的影片，質疑柯文哲從城博開始大撒幣亂花公帑，離職後還要寄生市府。對此，北市觀傳局指出，未來影片將會因應各階段市府重大政策彈性調整。

吳沛憶說，台北探索館是市府介紹北市的窗口，無論下任市長是誰，都難以想像會繼續讓柯文哲當旁白。且影片內容就是柯文哲挑選、呈現的政策，未必是下屆市府的重點。她質疑，這根本是要讓離職的柯文哲對下任市長以及台北市民訓話，若下任市長換展，這650萬等於只展兩個月就撤掉。

吳沛憶說，機器手臂的硬體部分，並無問題，但軟體上影片，旁白就是柯文哲本人，探索館的定位是市民及遊客探索台北的「窗口」，卻使用已卸任市長的旁白影片，不合常理；且每一屆市府也各有施政重點，在呈現內容的取捨上也不會相同，尤其是要當常設展，不會經常更換，一次布展後會用好幾年，難道要下任市長一直聽前任市長訓話好幾年？等於變相延伸柯文哲的影響力。

她認為觀傳局應該要妥於規畫策展、布展時程，讓下任市府的意見想法能被採用，不要讓「台北探索館」這座北市窗口變成被卸任市長占據的舞台，形同柯文哲離職後繼續寄生市府。

北市觀傳局指出，為了宣導本府政策與城市行銷，提升民眾了解北市府施政理念及現況，台北探索館會適時更新舊的常設展部分空間及展示內容。另外，這次更新，將在台北探索館3樓重新規畫並打造「台北的脈動」沉浸式劇場，並將城市博覽會「台北的未來」影片主題修正後融入，未來影片將可因應各階段市府重大政策彈性調整內容，更有效行銷台北。